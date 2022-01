Slack : vous pouvez donc utiliser les emojis pour réagir

Les emojis ont plus d’utilisations que vous ne le pensez, dans Slack ils vous permettent d’interagir efficacement dans votre travail.

Nous associons généralement les emojis à des environnements plus détendus que le travail. Nous les utilisons sur WhatsApp ou Telegram comme ressource afin que nous n’ayons pas à écrire un mot ou une phrase. De temps en temps, nous avons un classement de la popularité des emojis, vous avez sûrement aussi vos favoris. Mais quand il s’agit de travailler, vous ne les utiliserez peut-être pas autant. Peut-être une peur de ne pas vouloir paraître formel ? Mais dans ce domaine, les emojis ont aussi une utilité tant que vous les utilisez bien. Slack est peut-être l’une des plates-formes où vous pouvez les utiliser au mieux.

Qu’est-ce que Slack et pourquoi devriez-vous l’utiliser dans votre entreprise

Slack : bienvenue dans l’utilisation efficace des emojis

Un emoji a toujours une mission claire, renforcer la communication qui se fait par le texte. Ces symboles peuvent être encore plus expressifs qu’une phrase et, dans les environnements de travail, ils peuvent être utilisés pour nous faire prendre conscience de quelque chose, encourager un collègue ou faire savoir que nous avons compris une commande. Comme vous pouvez le constater, les possibilités sont maximales dans Slack.

Slack met à votre disposition un grand nombre d’emojis, avec lesquels vous pouvez, par exemple, réagir à un message. Votre patron vous a-t-il félicité sur Slack pour un travail bien fait ? Un cœur ou un pouce levé sont les emojis à utiliser. Mais vous pouvez également utiliser les emojis non seulement comme réaction, mais aussi comme message. Dans ce cas, n’oubliez jamais que vous êtes sur un lieu de travail, et qu’il faut être prudent dans le choix de votre emoji. Il ne s’agit pas non plus d’une mauvaise interprétation et d’avoir des ennuis.

Comment ajouter des emojis à un message

Très simple, pour ouvrir le menu, appuyez sur l’icône du smiley dans le champ du message puis sélectionnez un emoji pour l’ajouter à votre message. Vous pouvez également utiliser le code emoji correspondant. Pour cela, il faut taper : suivi du code emoji. Mais il existe de nombreux emojis et vous ne les connaîtrez pas par cœur, donc à partir de ce lien du code standard vous pourrez le faire sans problème.

Comment réagir à un message avec un emoji

C’est aussi simple, il vous suffit d’appuyer et de maintenir le message auquel vous souhaitez ajouter une réaction. Vous sélectionnez ensuite une réaction fréquemment utilisée en haut du menu ou appuyez sur l’icône Ajouter une réaction pour en trouver une autre. Maintenant, vous avez peut-être pris une décision irréfléchie et souhaitez éliminer cette réaction. Très simple, cliquez dessus et il sera éliminé.

Comment créer un alias pour un emoji

Un alias vous permet de mettre le code que vous voulez sur un emoji que vous utilisez fréquemment et dont vous avez du mal à vous souvenir, vous automatisez ainsi le processus. Maintenant, pour créer un alias, vous devez le faire à partir de l’application pour ordinateur, alors prenez note des étapes :

Cliquez sur le nom de l’espace de travail, vous le trouverez en haut à gauche.

Sélectionnez Personnalisé [nombre del espacio de trabajo]. Si vous êtes propriétaire ou administrateur, vous devrez d’abord cliquer sur Paramètres et administration.

Sélectionnez Ajouter des alias, puis cliquez sur Choisir un emoji.

Choisissez un emoji de votre choix dans le menu déroulant.

Dans Entrez un alias, entrez le code que vous allez utiliser et enregistrez les modifications.

Vous avez déjà créé votre alias pour un emoji. Même si vous avez effectué le processus à partir d’un ordinateur, lorsque vous prenez votre appareil mobile, vous aurez déjà cet alias disponible dessus. Au fait, connaissez-vous ces raccourcis Google pour PC ?

Comment ne pas gâcher les emojis au travail

L’utilisation des emojis doit être similaire à celle des épices lorsque nous cuisinons. Si on les met dans la bonne mesure, très bien. Mais si on va trop loin, on ne sait pas vraiment ce que c’est. Eh bien, avec les emojis, et surtout si vous les utilisez au travail, vous devez être prudent. Le mieux est de ne jamais abuser, vous risquez de paraître ennuyeux ou trop drôle.

De plus, ils peuvent donner une image de vous comme un éternel adolescent. Si vous avez des doutes sur quel emoji choisir, mieux vaut ne pas en mettre. La raison? Vous pouvez vous tromper ou vous ne pouvez pas être bien compris. Pour cela vous disposez d’un vocabulaire riche qui exprimera mieux ce que vous voulez dire.

Mais surtout, et cela est gravé dans votre tête, n’utilisez jamais d’emojis dans une conversation sérieuse. Il n’est pas pratique de les utiliser dans ce type de communication, car ils peuvent déformer l’attention. Gardez-les pour une autre fois. Vous souvenez-vous de la comparaison des épices ? Eh bien, c’est juste ça.

Comment rechercher une conversation spécifique dans Slack

Pour le reste, les émojis de Slack permettent de réagir aux messages et favorisent la communication si l’environnement s’y prête. Pourquoi ne pas commencer à les utiliser et appuyer vos messages avec eux ? Vous montrerez que Slack n’a aucun secret pour vous.

