Ces 5 applications sont géniales, mais elles ne sont pas dans le Play Store

Grâce à F-Droid, la boutique d’applications gratuite pour Android, vous pouvez profiter de ces 5 superbes applications sur votre smartphone.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver des applications, gratuites et payantes, de toutes sortes et pour toutes sortes de tâches telles que prendre vos notes, créer des documents texte, gérer vos tâches, scanner des codes QR ou éditer vos photos.

Mais, si vous explorez d’autres options, c’est-à-dire d’autres magasins d’applications alternatifs, tels que F-Droid ou APK Mirror, vous pourrez découvrir de véritables joyaux qui ne se trouvent pas dans le magasin d’applications de Google.

Pour cette raison, nous vous proposons aujourd’hui les 5 meilleures applications qui ne sont pas dans le Play Store et toutes sont disponibles dans la boutique F-Droid, un référentiel d’applications gratuites qui dispose de toutes les mesures de sécurité nécessaires pour vérifier qu’aucune des les applications qui se trouvent dans votre boutique contiennent des logiciels malveillants.

Pour commencer à profiter de ces magnifiques applications, la première chose à faire est de télécharger le fichier APK F-Droid depuis son site officiel et de l’installer sur votre appareil mobile. Une fois F-Droid installé, vous devrez simplement rechercher l’une des applications dont nous allons parler ci-dessous et les télécharger et les installer comme dans n’importe quel autre magasin d’applications.

bloqué

La première des applications de cette collection est Blokada, un outil qui bloque les publicités, à la fois dans les navigateurs et dans les applications, les trackers et les logiciels malveillants sur votre smartphone Android. Pour mener à bien cette tâche, créez un réseau VPN sur votre terminal à travers lequel il filtre toutes les publicités qui vous parviennent.

Blokada est une application gratuite que vous pouvez télécharger directement depuis ce lien ou depuis l’application F-Droid.

NouveauTuyau

NewPipe est une application alternative pour YouTube qui vous permet de profiter de la plupart des fonctionnalités de YouTube Premium, comme la suppression des publicités ou la lecture de l’audio d’une vidéo en arrière-plan, sans payer un centime.

De plus, cette application vous permet d’importer les abonnements de votre compte YouTube afin que vous puissiez continuer à regarder les vidéos de vos chaînes préférées.

Vous pouvez télécharger le fichier APK NewPipe à partir d’ici ou rechercher cette application directement sur F-Droid.

Fennec

Fennec est un navigateur Web axé sur la confidentialité basé sur la dernière version de Firefox (nom de code Fenix). Fennec dispose d’une protection de suivi améliorée qui bloque plus de 2 000 trackers, avec un mode privé que vous pouvez activer d’une seule touche et avec synchronisation entre les appareils.

Fennec est une application gratuite que vous pouvez télécharger depuis l’application F-Droid ou depuis ce lien.

Tachiyomi

Tachiyomi est l’un des lecteurs de mangas les plus complets pour Android, car il possède des extensions, au format de fichier APK, qui vous permettent, par exemple, d’accéder à une collection presque infinie de mangas.

Tachiyomi est une application gratuite que vous pouvez télécharger, au format APK, depuis ici ou depuis l’application mobile F-Droid elle-même.

Vigilant

Watchdog est une autre application axée sur la confidentialité qui vous alerte lorsqu’une application tierce utilise la caméra ou le microphone de votre smartphone. De plus, il enregistre un historique des autorisations demandées par les applications que vous avez installées sur votre terminal.

Cette application ne se connecte pas à Internet et toutes les données qu’elle collecte sont cryptées.

Vous pouvez télécharger l’APK de cette application à partir de ce lien ou l’installer directement à partir de F-Droid.

