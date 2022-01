Est-ce mal de dormir avec le mobile à côté de la tête ?

Est-il vrai que dormir avec le mobile peut poser problème ?

Les appareils mobiles sont devenus une extension de notre corps, devenant un élément fondamental de la vie quotidienne. Au travail, dans les études ou pour le divertissement, il y a toujours un smartphone présent.

Maintenant, le problème n’est pas dans l’importance ou même la dépendance que nous avons sur notre appareil mobile, mais dans les comportements ou habitudes négatifs que nous développons avec lui.

On pourrait citer des centaines de mauvaises pratiques ou coutumes associées, cependant, nous voulons nous concentrer sur une très spécifique qui génère beaucoup de confusion chez les gens : dormir avec le mobile à côté de la tête ou dans le lit.

Vous vous identifiez sûrement à cette scène, car il nous arrive à tous de nous endormir avec le mobile à côté de nous, sous l’oreiller ou sur la table de chevet. Mais est-ce vraiment mauvais pour notre santé ? Et si oui, comment cela nous affecte-t-il ? Ci-dessous, nous répondons à ces questions.

Une étude affirme que votre mobile peut provoquer des douleurs et des séquelles physiques de toutes sortes

Dormir avec le mobile dans son lit ou à côté de la tête, est-ce nocif pour la santé ?

Il est courant de lire ou d’entendre que les ondes électromagnétiques émises par les smartphones sont très nocives pour la santé. Sur la base de cette affirmation, on pourrait penser que dormir avec le mobile près de la tête ou à côté de nous est très dangereux.

Le fait est qu’à ce jour il n’existe aucune preuve médicale pour le prouver, c’est à tel point que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) continue de réaliser des tests et des études qui certifient ou infirment ladite affirmation. Voulez-vous dire que ce qui est dit sur les ondes électromagnétiques est faux ? Pour rien.

Certes, comme tout type d’ondes similaires, il existe une forte probabilité de dommages s’il est exposé à une concentration élevée et pendant une période prolongée. Même ainsi, il n’a pas été démontré que cela se produit avec les téléphones mobiles.

Cependant, il existe une conséquence d’une grande validité et qui, sans aucun doute, est plus courante que nous ne l’imaginons. Il s’agit de « vamping » et, bien qu’il semble que nous fassions référence à un film de vampires des années 80, ce n’est pas du tout notre intention.

Qu’est-ce que le vamp ?

Le vamping est un phénomène qui est généré par le raccourcissement des heures de sommeil dû à l’exposition à des écrans ou à des équipements électroniques (notamment la lumière bleue) avant de dormir. Bien qu’il soit considéré comme un comportement principalement des enfants et des adolescents, il y a de plus en plus de cas chez les adultes.

Comme nous l’avons évoqué, il est devenu normal de consulter son mobile avant de s’endormir, soit en répondant à un message, un mail, en regardant des vidéos, des jeux vidéos, etc.

Comment le vamping affecte-t-il notre corps ?

Lorsque notre corps commence sa préparation pour aller dormir, il sécrète de la mélatonine, une hormone responsable de la régulation des cycles jour et nuit dans notre corps. C’est-à-dire celui qui nous aide à nous endormir.

Lorsque nous sommes dans un environnement sombre et sans écrans, les niveaux de production de cette hormone sont plus élevés, car le corps comprend qu’il fait nuit et qu’il est temps de se reposer.

Le vamping est l’un des principaux ennemis de la mélatonine et affecte donc la qualité du sommeil. Cela est dû à la lumière bleue émise par les écrans, qui est perçue par notre corps comme la lumière du jour, inhibant la sécrétion de cette hormone.

Cela dit, les effets négatifs se manifestent par la présence d’insomnie, d’épuisement, d’irritation, de mauvaise humeur et d’augmentation de l’appétit, principalement dus aux aliments à forte teneur en sucres, graisses et calories.

Même ainsi, n’ayez pas peur, il est possible d’inverser tous ces problèmes sans trop de complications, il suffit d’avoir une relation d’utilisation plus consciente avec le mobile pour commencer à voir des résultats positifs.

Comment réduire les effets négatifs du vamp sur la santé

Une excellente pratique qui vous aide à prévenir ces problèmes est de rester à l’écart des écrans et des appareils électroniques au moins 2 heures avant d’aller dormir, afin que la lumière bleue n’affecte pas la production de mélatonine dans votre corps.

Il est également déconseillé de dormir avec le smartphone au lit ou sur la table de chevet, non pas à cause des ondes électromagnétiques, mais à cause de la tentation de l’utiliser. En l’ayant à portée de main, la tentation est grande de vouloir répondre à une notification, faire une requête ou l’utiliser à n’importe quelle fin sans besoin.

Bref, le plus important est toujours de faire un travail conscient du mobile, de respecter les heures de sommeil et d’éviter d’être esclave de la technologie, du moins quand il est temps de dormir. Essayez ces conseils et vous verrez comment il y aura un changement dans la qualité de votre sommeil, votre santé et vous aurez des journées plus productives.

Abuser du mobile produit les mêmes effets que la toxicomanie, selon une étude

Si cet article vous a plu, n’hésitez pas à apprendre à utiliser votre mobile pour éviter le syndrome de la nuque cassée, ou mieux encore, à découvrir s’il est vrai que la lumière bleue de votre mobile peut nuire à votre santé. Cependant, nous connaissons l’importance de ces appareils dans la vie de tous les jours, alors jetez un œil à tous les symptômes de la non-utilisation de votre mobile en voyage.

Rubriques connexes : Android, Mobile