La dernière invention de Samsung est un succès : plus de 10 000 personnes ont déjà réservé son dernier gadget

Il n’est pas encore sorti, mais le mini projecteur The Freestyle de Samsung est déjà un succès. Quelles caractéristiques le rendent si attrayant ?

Samsung a donné le ton au CES 2022 en présentant un mini projecteur appelé The Freestyle qui nous a conquis lorsque nous l’avons rencontré. Bien sûr, nous savions que son prix n’allait pas être bon marché, ce que nous avons confirmé plus tard en confirmant qu’il serait mis en vente pour 999 euros.

Il semble que ce coût élevé n’ait pas effrayé le public, qui a déjà fait le succès du gadget, même s’il n’est pas encore sorti. Selon SamMobile, plus de 10 000 personnes ont déjà réservé The Freestyle. C’est un chiffre incroyable, surtout si l’on tient compte du fait qu’à peine un mois s’est écoulé depuis l’ouverture de la phase de prévente. Que propose ce projecteur pour avoir conquis autant de monde en si peu de temps ? Découvrons-le.

Le Freestyle, un mini projecteur qui conquiert déjà les masses

Quelques semaines seulement après la mise en ligne de la précommande The Freestyle, Samsung a déjà confirmé que plus de 10 000 personnes avaient précommandé le mini projecteur. C’est une réalisation très importante, surtout si l’on tient compte du fait que cet appareil n’est pas du tout bon marché, puisqu’il avoisine les 1 000 euros.

Pour le moment, The FreeStyle est en phase de prévente, même s’il devrait être expédié sous peu à ceux qui l’ont réservé. En fait, si nous essayons de l’acheter via le site Web de Samsung, il nous indique que l’expédition est prévue pour le 14 janvier. De plus, le magasin nous incite également à acheter une housse pour le mini projecteur au prix de 50 euros. C’est un produit cher, mais la vérité est que The Freestyle est un gadget de divertissement très, très complet.

Il n’est pas sur le marché depuis même un mois, mais plus de 10 000 personnes ont déjà acheté le mini projecteur Samsung

En analysant ses caractéristiques, nous constatons qu’il peut projeter une image d’une taille maximale de 100 pouces, vous pouvez profiter de films comme si vous étiez au cinéma. Quant à la qualité d’image, la résolution est Full HD+ et elle est compatible avec HDR10 et HDR10+ pour offrir une expérience nette et colorée. La firme sud-coréenne promet également un son premium.

Le Freestyle peut toujours vous accompagner grâce à sa taille compacte, pesant 800 grammes qui le rend facile à transporter. Si vous ne pouvez pas le brancher sur le secteur, vous pouvez connecter une batterie externe pour projeter des images là où vous en avez besoin. Vous n’aurez pas à vous soucier de la surface, car ce projecteur peut émettre une image n’importe où.

Comme si cela ne suffisait pas, il ajuste également automatiquement l’image à la surface afin que vous n’ayez pas à vous soucier de trouver l’endroit parfait. Attention, l’appareil dispose également d’un design rotatif pour projeter à l’angle dont vous avez besoin. Par exemple, si vous êtes au lit, vous pouvez voir l’image directement au plafond.

Les avantages de The Freestyle ne s’arrêtent pas là, puisqu’il intègre Tizen OS en tant que système d’exploitation. Qu’est ce que ça signifie? Qu’avec le projecteur, vous pouvez regarder du contenu à partir de plateformes de streaming telles que Netflix, Disney + ou Prime Video. De plus, il dispose également de Google Assistant, Alexa et Bixby comme assistants personnels, à qui vous pouvez demander tout ce dont vous avez besoin avec juste votre voix.

Bref, ce mini projecteur Samsung est un appareil très intéressant que vous pouvez mettre à diverses fins : montrer des images lors de vos réunions de travail, regarder des films en grand ou simplement décorer le mur de votre chambre avec une belle image. Plus de 10 000 utilisateurs ont déjà été incités à l’acheter, vous pouvez être le prochain.

