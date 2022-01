9 sites Web pour télécharger de la musique libre de droits

YITAOERA 10,1 '' Pouces Google Android Tablet PC, Android 10.0 Phablet Tablet Quad Core 2 Go de RAM 32 Go de ROM, Double caméra, 2.4 WiFi, Bluetooth, GPS, écran IPS HD 1280x800, Google Play (Blanc)

Écran IPS 10,1", 32 Go de stockage interne (jusqu'à 128 Go de stockage extensible avec microSD). Processeur quadricœur 1,3 GHz plus rapide et 2 Go de RAM. Jusqu'à 6 à 8 heures de lecture, de navigation sur le Web, de visionnage de vidéos et d'écoute de musique. Appareil photo arrière de 5 MP et appareil photo avant de 2 MP. Vous pouvez vous sentir libre de naviguer sur le Web, YouTube, Netflix et d'autres sites vidéo. Vous pouvez télécharger des tonnes d'applications à partir du Play Store préinstallé, des chansons, des photos vous permettant de discuter en vidéo avec votre famille et vos amis à tout moment, en partageant le moment heureux.