Le cloud n’est pas à vous : tout ce que vous ne pouvez pas télécharger sur Google Drive

Nous expliquons quels sont les contenus qui enfreignent la politique de Google Drive et ce qui se passe si vous téléchargez l’un de ces contenus sur votre compte Google Drive.

Aujourd’hui, pratiquement tous les utilisateurs d’un smartphone Android disposent d’un service de stockage en nuage pour avoir une sauvegarde de nos documents et photos et, sans aucun doute, l’une des plateformes les plus populaires de ce segment est sans aucun doute Google Drive, un nuage public qui vous fournit 15 Go de stockage gratuit pour télécharger des fichiers et les télécharger sur n’importe quel appareil rapidement et facilement, comme nous l’expliquons dans ce guide complet.

Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que vous ne pouvez pas télécharger n’importe quel type de fichier sur Google Drive, car la plate-forme de stockage en nuage de la société américaine a une politique de contenu qui pénalise le téléchargement de certains contenus. Pour cette raison, nous allons expliquer ci-dessous quel contenu enfreint les politiques de Google Drive et ce que vous pouvez faire si vous téléchargez du contenu interdit sur ce service de stockage en nuage.

Ce sont les contenus qui violent les politiques de Google Drive

La première chose que vous devez savoir est que cette politique de contenu ne s’applique pas seulement à Google Drive, mais également au reste des applications intégrées à Google Workspace : Google Documents, Google Sheets et Google Slides, entre autres.

Oubliez les applications de numérisation : voici comment numériser des documents directement depuis Google Drive

Ainsi, la liste complète des contenus pouvant être bloqués ou supprimés à la fois de Google Drive et de l’une des applications faisant partie de Google Workspace est la suivante :

Abus sexuel et exploitation des mineurs

Des trucs

Activités dangereuses et illégales

Harcèlement, intimidation et menaces

discours de haine

Usurpation d’identité et fausse déclaration

Logiciels malveillants et contenus malveillants similaires

Contenu trompeur Images explicites non consensuelles (NCEI)

Informations personnelles et confidentielles

Hameçonnage

Biens et services réglementés

matériel sexuellement explicite

pourriel

violence et morbidité

Organisations et mouvements violents

Que se passe-t-il si je télécharge du contenu interdit sur mon compte Google Drive ?

Mais la question que vous posez en ce moment est de savoir ce qui se passerait si vous téléchargiez l’un de ces contenus sur Google Drive et la réponse est que, dans ces cas, la société américaine basée à Mountain View, en premier lieu, marquerait ce fichier et restreindre sa diffusion publique et, deuxièmement, il vous enverrait un e-mail détaillant votre violation et expliquant comment vous pouvez demander un examen de celle-ci.

De telle sorte que si vous téléchargez l’un de ces contenus par erreur, Google vous donnera toujours la possibilité de déposer un recours officiel afin que votre cas spécifique soit examiné.

Les 8 meilleures alternatives à Google Drive sur Android (2022)

Dans tous les cas, vous devez garder à l’esprit que, lors de l’application de ces politiques de contenu, la firme américaine fait quelques exceptions basées sur des arguments artistiques, pédagogiques, scientifiques et documentaires.

Rubriques connexes : Google Apps, Google