7 jeux similaires à Wordle gratuits et pour Android

Rejoignez le défi quotidien et entraînez votre cerveau avec cette liste de jeux de mots similaires à Wordle. Ils sont gratuits !

Testez votre capacité d’analyse et relevez les défis en découvrant le mot. Ce sont les jeux similaires à Wordle disponibles pour Android.

Il existe une grande variété de jeux où vous aurez pour objectif de découvrir les mots (mots cachés, mots croisés, anagrammes, scrabble) qui mettent à l’épreuve nos capacités d’analyse.

L’un d’eux est Wordle, un jeu amusant qui est devenu très populaire car il rassemble les éléments de base d’un jeu de mots croisés. Dans ce jeu, vous n’aurez que 6 occasions de découvrir le mot secret, ce qui en fait tout un défi pour les fans de ce type de jeu.

Pour ce faire, vous devez écrire des mots qui correspondent au nombre de cases présentes et dans chaque option que vous occupez, les lettres qui composent le mot caché seront marquées. Le problème avec Wordle est qu’il n’a qu’un seul mot caché par jour, nous vous indiquerons donc une liste de 7 jeux similaires à Wordle totalement gratuits que vous pouvez avoir sur les appareils Android.

Jeux similaires à Wordle gratuit pour Android : les 7 meilleurs

Mots pour un oiseau

wordle

Wordle – Défi des mots

Termes collants

Casse-tête de tuiles de mots

Mot éclair

Lettre de minou

Ci-dessous, vous pouvez voir quelques jeux de mots similaires à Wordle qui exerceront votre esprit, vous divertissant pendant longtemps et vous relaxant pendant que vous passez chaque niveau.

De plus, vous aurez la possibilité de perfectionner votre domaine dans d’autres langues avec la diversité des dictionnaires disponibles.

Mots pour un oiseau

Avec Words for a bird, vous devrez déchiffrer le mot caché qui complète la phrase, pour savoir de quoi il s’agit, vous devez être guidé par le carré blanc où certaines des lettres qui composent le mot apparaîtront.

Ensuite, sélectionnez les lettres dispersées dans l’arbre pour le construire, il n’est pas nécessaire d’utiliser toutes les lettres. Si vous avez des difficultés, vous pouvez demander un indice jusqu’à ce que vous ayez surmonté 15 niveaux.

wordle

C’est un jeu inspiré du jeu original, cependant, il remplit les mêmes fonctions : découvrir le mot caché, il est très amusant et vous pouvez le télécharger gratuitement sur votre mobile Android.

Une variété de lettres est présentée que vous devrez choisir en faisant glisser votre doigt pour former le mot que vous considérez comme approprié dans les plus brefs délais. À chaque niveau, vous accumulerez des points et élargirez votre vocabulaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez tester votre maîtrise d’autres langues en changeant de dictionnaire.

Termes collants

Un nouveau concept en matière de jeux de mots similaires à Wordle. Ici, vous devrez tirer le meilleur parti de votre pensée abstraite et critique jusqu’à ce que vous découvriez le mot ou la phrase qui est fragmenté.

Déplacez, retournez, faites pivoter et faites tout ce qu’il faut pour que les pièces s’emboîtent et forment le mot. Explorez et découvrez 150 mots dans ce jeu de puzzle de mots unique.

Casse-tête de tuiles de mots

Ce jeu vous présente un grand puzzle de style scrabble, où vous verrez plusieurs phrases incomplètes et vous devrez sélectionner celles qui composent un mot complet.

C’est un jeu assez simple qui vous aidera à exercer votre esprit et à stimuler la réflexion stratégique tout en apprenant du vocabulaire. Il a plus de 1000 défis et missions avec lesquels vous obtiendrez des récompenses qui vous aideront à avancer.

Mot éclair

Word Blitz vous oppose à des joueurs pour tester vos compétences. C’est l’un des jeux de mots multijoueurs qui vous oppose à des amis et à des joueurs du monde entier.

À son tour, il permet une course contre la montre où les deux joueurs doivent construire des mots en glissant sur leur écran et accumuler autant de points qu’ils le peuvent.

Lettre de minou

Parmi les jeux de mots similaires à Wordle, nous avons Kitty Letter. Ce jeu vous oppose à une horde de chatons, mais ne vous fiez pas à leur apparence mignonne, ils sont explosifs.

Votre seule défense contre cette adorable menace est la linguistique, faites des mots très rapidement et vous éliminerez ainsi les chats qui se dirigent vers votre maison. De plus, vous pouvez jouer en solo avec une histoire incroyable ou en mode PvP.

Wordle : Pas d’attente Wordle 24/7

Enfin, pour compléter la liste des jeux similaires à Wordle dans sa version mobile et sans limite quotidienne de mots, nous avons Wordle : No Wait Wordle 24/7. Ce jeu suit les paramètres habituels de l’original, puisque vous devrez découvrir le mot-clé de 5 lettres en 6 tentatives maximum.

A chaque mot que vous placez, les lettres seront surlignées en trois couleurs possibles. S’il est gris, cela signifie que le mot n’a pas cette lettre ; s’il est jaune, cela signifie que le mot a cette lettre et s’il est vert, alors le mot a la lettre et est dans la bonne position. Jouez à ce puzzle fabuleux sans limite de mots.

Rejoignez la fièvre des mots et développez votre réflexion en exerçant votre cerveau avec les différents puzzles de mots et, en même temps, en perfectionnant votre linguistique dans la langue de votre choix avec cette grande liste des 7 meilleurs jeux gratuits de type Wordle pour Android.

