C’est le mobile que j’achèterais si je cherchais un haut de gamme pas cher

Vous ne pouvez pas vous tromper avec le Samsung Galaxy S21, surtout à ce prix.

L’année vient de commencer et c’est le bon moment pour regarder en arrière. Un haut de gamme parmi ceux qui ont régné durant les années 2021 passées peut être un très bon achat, et je suis là pour vous dire quel serait mon choix. En raison de son équilibre, de la qualité de son écran et de sa taille, je m’en tiendrai au Samsung Galaxy S21 5G.

Grâce à l’une des offres de la firme coréenne, vous pouvez emporter chez vous le Samsung Galaxy S21 avec une remise de 210 euros, ainsi que 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ce Samsung a beaucoup à dire

Le smartphone de Samsung est livré avec un joli design que vous pouvez trouver dans différentes couleurs, y compris le noir qui a l’air vraiment bien. En façade, un écran Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, résolution Full HD+ et 120 Hz. Samsung fabrique les meilleurs écrans de la scène Android et ce S21 5G en témoigne.

Dans ses entrailles se trouve l’un des processeurs fabriqués par le géant coréen, l’Exynos 2100. Nous parlons d’une puce puissante qui déplacera sans problème les jeux et applications les plus exigeants. Vous ne manquerez aucune vitesse. Comme nous l’avons souligné, dans cette offre, nous le trouvons avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Galaxie S21 Caractéristiques Dimensions 151,7 x 71,2 x 7,9 (mm)

171(g) Écran 6,2 pouces Infinity-O Dynamic AMOLED 2X

120 Hz, HDR10+, 1 300 nits

Corning Gorilla Verre Victus Processeur Samsung Exynos 2100 Octa-core 5nm RAM 8 Go Système opératif Android 12 sous une interface utilisateur 4.0 Stockage 128/256 Go UFS 3.1

micro SD 1 To appareils photo Arrière : 12 MP (principal) ƒ/1.8, OIS. 12 MP (ultra grand angle) ƒ/2.2. 64 MP (téléobjectif) ƒ/2.0. Zoom hybride optique 3X, numérique 30X, OIS.

Avant : 10 MP ƒ/2,2 Batterie 4 000 mAh (non amovible)

Charge rapide 25W

Recharge sans fil 15W

Recharge sans fil inversée 4,5 W Autres 5G, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons, déverrouillage du visage 2D, USB 3.2 Type C, AR Emojis, Super Slow Motion, caméra avec optimiseur de scène, haut-parleurs AKG, Dolby Atmos, protection IP68

Il y a trois caméras que le géant asiatique a ajoutées au dos de son Samsung Galaxy S21 5G : on tombe sur un capteur principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un grand angle de 12 mégapixels. Dans le petit trou à l’avant, un appareil photo de 10 mégapixels.

Le mobile Samsung dispose également d’une batterie de 4 000 mAh et d’une charge rapide de 25 W, ainsi que d’une charge sans fil et d’une charge sans fil inversée. En plus du NFC, avec lequel vous pouvez payer facilement et transférer des fichiers rapidement, il atteint la dernière technologie avec la technologie 5G. Si vous avez la chance de vivre dans une ville compatible, vous pourrez profiter de la vitesse maximale.

Pourquoi ce Samsung et pas un autre ?

Le Samsung Galaxy S21 5G est un smartphone au gabarit serré – ses 6,2 pouces me semblent idéaux – mais cela ne l’empêche pas d’être un vrai haut de gamme. Sa dalle 120 Hz, son processeur de dernière génération développé par Samsung ou encore son trio de caméras en témoignent. De plus, il a une construction à la hauteur des meilleurs, le modèle noir est vraiment sympa.

Vous avez maintenant la possibilité de l’emporter chez vous avec une remise de 210 euros, ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le smartphone Samsung, il a tout ce dont vous pourriez avoir besoin et fonctionnera à son meilleur pendant quelques années.

Rubriques connexes : Mobile, Offres, Samsung, Samsung Galaxy

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.