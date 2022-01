Nous vous recommandons 8 nouvelles applications du Play Store qui valent vraiment la peine.

Chaque semaine, de nouvelles applications arrivent sur le Google Play Store et pour que vous n’en manquiez aucune, nous les incluons dans notre liste mise à jour avec les meilleures nouvelles applications et jeux pour Android.

Mais, pour nous éviter d’en manquer, nous vous apportons de temps en temps une compilation des meilleures applications récemment arrivées sur Google Play et, cette fois, nous avons sélectionné pour vous les 8 nouvelles applications de ces dernières semaines que vous devriez essayer .

Dans cette liste, vous trouverez des applications gratuites et payantes aussi utiles et intéressantes que Cast to TV – Screen Mirroring, CAPod – Companion for Airpods, Image to pdf Converter ou AirGuard – AirTag protection.

Diffuser sur TV – Mise en miroir d’écran

La première application de cette liste est Cast to TV – Screen Mirroring, une application simple qui te permettra de visualiser tout le contenu multimédia que tu as sur ton mobile, comme des images, des vidéos ou de l’audio, sur ton téléviseur. Vous n’avez pas besoin d’avoir un Chromecast mais simplement un téléviseur compatible avec le protocole Miracast pour transférer tout ce que vous voulez de votre smartphone vers votre télévision.

Cast to TV – Screen Mirroring est une application entièrement gratuite que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

CAPod – Compagnon pour Airpods

Une autre des nouvelles applications que vous ne devriez pas manquer d’essayer si vous avez un téléphone Android et des AirPods est CAPod – Companion for Airpods, une application qui vous permet d’utiliser une série de fonctions des écouteurs Apple jusqu’à présent exclusives aux iPhones et les iPad.

Parmi ces fonctionnalités, cette application inclut la possibilité de vérifier la connexion et l’état de charge des AirPods, d’activer ou de désactiver la connexion automatique ou de visualiser le niveau de batterie des écouteurs et du boîtier de charge.

CAPod – Companion for Airpods est une application gratuite, mais certaines de ses fonctionnalités nécessitent un achat intégré pour être activées.

Réveil sur Lan

Cette application vous permet de contrôler tous les appareils prenant en charge la fonction « Wake on Lan », comme un ordinateur ou un serveur multimédia, depuis votre smartphone ou smartwatch Android, car elle est compatible avec Wear OS.

Convertisseur image en pdf

Une autre des nouvelles applications que nous recommandons est Image to pdf Converter, une application très utile qui, comme son nom l’indique, vous permet de convertir des images en PDF et vice versa.

Image to pdf Converter est la seule application de paiement de cette liste et coûte 0,69 euros, un montant que vous pouvez payer en utilisant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

téléphone intelligent de recomposition et composeur

Vous avez sûrement dû appeler plusieurs fois un centre médical ou un service client pour qu’ils décrochent votre téléphone, mais maintenant, grâce à smartRedial Phone & Dialer, vous n’aurez plus à perdre de temps sur cette tâche car Cette application dispose d’une fonction de recomposition automatique et répétitive qui ne s’arrête que lorsque quelqu’un répond à l’appel.

De cette façon, il vous suffit de mettre votre téléphone en mode mains libres et de laisser cette application vous appeler jusqu’à ce que l’appel soit pris.

Diaporama de photos avec musique

Diaporama photo avec musique est une application simple qui vous permet de créer des présentations de vos photos préférées sous forme de diapositives avec une musique de fond et des transitions très originales et créatives.

Le diaporama photo avec musique est une application gratuite avec des publicités et des achats intégrés allant de 1,09 euros à 1,49 euros.

AirGuard – Protection AirTag

AirGuard – La protection AirTag est une application qui utilise des analyses Bluetooth pour trouver des AirTags et des dispositifs de suivi similaires, de sorte que chaque tracker qu’il trouve sera enregistré localement sur votre smartphone et s’il s’agit d’un AirTag, l’application nous permet de lui faire émettre un son pour le trouver.

Si cette application détecte trois fois l’un de ces trackers et que l’emplacement a changé, elle enverra une notification à votre mobile.

AirGuard – La protection AirTag est une application entièrement gratuite sans publicité ni achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien ci-dessous.

Dépenses quotidiennes – Budget et économies

La dernière application de cette liste est Daily Spend – Budget & Save, un outil qui vous permettra de gérer les finances de votre ménage rapidement et facilement, puisque cette application suit vos dépenses quotidiennes pour vous envoyer des recommandations pour les réduire si elle détecte que l’une d’entre elles est trop élevé.

