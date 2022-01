Tout un pays contre Android et iOS : l’Inde veut son propre système d’exploitation

L’Inde doute de Google et d’Apple, alors maintenant qu’elle est devenue le deuxième marché le plus important de l’industrie mobile, elle envisage de développer sa propre plate-forme loin d’iOS et d’Android.

Dernièrement, il semble que le monde aime vivre en crise. Le précédent n’est pas terminé et le suivant arrive, et dans cette situation, il est presque logique que de nombreux gouvernements doutent de tous les autres et prennent des mesures étranges (ou pas si étranges) telles que le veto de Huawei par les États-Unis, le mobile socialiste que Cuba vise ou maintenant ce qui est déjà le deuxième marché le plus important de l’industrie mobile, l’Inde, voulant développer sa propre plate-forme loin d’iOS et d’Android.

Les collègues d’Android Authority nous en ont parlé, affirmant que ce ne serait pas la première fois que quelqu’un affronterait les deux géants, Android et iOS, bien que dans ce cas avec tout le poids d’un marché gigantesque et également émergent, où il y a beaucoup de tissu à couper et où l’imposition d’une plateforme mobile auto-facturante pourrait faire des ravages sur les comptes de nombreux fabricants.

Et oui, mes amis, le propre ministère indien de l’électronique et des technologies de l’information, populairement connu sous le nom de MeitY, estime qu’il y a de la place dans l’industrie pour un troisième concurrent parmi les plates-formes mobiles et ils envisagent déjà une série de politiques qui permettent la création de ce système d’exploitation mobile de nationalité indienne, nous ne savons pas si avec l’intention ultérieure de l’exporter également vers d’autres pays.

L’information a été confirmée par Rajeev Chandrasekhar, le même ministre de l’électronique et des technologies de l’information du gouvernement de New Delhi, assurant qu’ils travaillent déjà sur l’étude des capacités des nouvelles entreprises locales ainsi que des institutions universitaires pour évaluer comment façonner ce nouvelle plateforme mobile.

L’Inde veut sa propre plate-forme mobile pour concurrencer Google et Apple, même si le défi sera énorme et passera sûrement par l’utilisation d’AOSP ou la compatibilité avec les applications Android… Voyez-vous une piste ?

Tout cela malgré le fait que Google et Apple ont mis à jour tous les concurrents qui émergeaient autour d’eux, petits et géants, de Bada OS, Sailfish OS ou webOS à Blackberry, Firefox OS, le Windows Phone de Microsoft et même Tentative de Samsung avec son Tizen.

Si même Huawei n’obtient pas le succès escompté avec HarmonyOS, et qu’ils avaient le potentiel d’être numéro 1 sur le marché en Chine et aussi là-bas, les services Google ne peuvent pas être utilisés par défaut, pas même sur Android. Il est vrai qu’HarmonyOS n’est qu’Android 10 avec le skin EMUI et Huawei Mobile Services…

Il est donc clair que le défi qu’ils recherchent en Inde est énorme, car jouer en ce moment avec Apple et Google sur les téléphones mobiles est une tâche très compliquée, et de plus, les clés se produiront précisément en partant d’une base solide telle comme le projet Open Source Android ou le moins offrent un support natif pour les applications Android, car avoir suffisamment d’applications sur la plate-forme dès le début est plus qu’essentiel.

Sans aucun doute, ils devront également l’optimiser au maximum et offrir une bonne expérience pour les mobiles bon marché avec du matériel peu performant, plus que tout pour gagner du terrain sur leur marché d’origine où les mobiles qui réussissent sont les plus basiques par rapport au haut de gamme. des prix excessifs pour un pays émergent.

