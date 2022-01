Nouveaux changements et fonctionnalités dans les messages Facebook Messenger

Facebook Messenger améliore ses chats cryptés de bout en bout : ce sont toutes les nouveautés qui viennent avec cette fonctionnalité.

Malgré le fait que la plateforme de messagerie instantanée la plus populaire sur Meta soit, sans aucun doute, WhatsApp, les responsables du réseau social continuent de mettre à jour leur application de messagerie indépendante, Facebook Messenger, car il y a encore de nombreux utilisateurs qui utilisent ce service de messagerie pour communiquer avec vos contacts Facebook.

Ainsi, après avoir récemment été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités telles que des jeux d’enquête, des effets de mots ou des cadeaux d’anniversaire utilisant Facebook Pay, voilà que le client de messagerie du populaire réseau social vient d’annoncer de nouveaux changements et fonctions dans ses messages.

Ce sont toutes de nouvelles fonctionnalités à venir sur les chats cryptés de bout en bout de Facebook Messenger.

Comme nous le disent les gars de GSMArena, Timothy Buck, chef de produit pour Facebook Messenger, a publié une entrée sur le blog officiel du client de messagerie dans laquelle il détaille tous les changements et les nouvelles fonctionnalités qui viennent d’arriver au chiffrement de bout en bout messages extrêmes.

La première chose à garder à l’esprit est que les messages cryptés de bout en bout dans Facebook Messenger, contrairement à ce qui se passe dans WhatsApp, sont facultatifs et vous devez activer cette fonction, car elle n’est pas activée par défaut.

L’une des principales nouvelles fonctionnalités de Facebook Messenger est le cryptage de bout en bout dans les discussions de groupe, qui comprend à la fois les appels vocaux et vidéo. Selon Buck, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, « vous pouvez désormais choisir de vous connecter avec vos amis et votre famille de manière privée et sécurisée ».

Un autre changement que Meta a apporté aux discussions cryptées de bout en bout est que vous recevrez une notification chaque fois que quelqu’un prendra une capture d’écran de vos messages qui disparaissent.

De plus, maintenant, dans les messages cryptés de bout en bout, vous avez déjà des GIF et des stickers, des réactions aux chats, des réponses à des messages spécifiques, des indicateurs de frappe, qui vous permettent de voir quand l’autre personne tape, et les badges vérifiés.

Enfin, désormais Facebook Messenger vous permet également de transférer des messages, d’enregistrer des images et des vidéos simplement en appuyant longuement dessus, et d’éditer des photos et des vidéos directement depuis l’application avant de les envoyer.

