La meilleure application que vous pouvez utiliser pour organiser les liens enregistrés et les synchroniser sur tous vos appareils

Avec cet outil utile, vous pouvez enregistrer et organiser des signets, des liens, des textes, des fichiers, des images et bien plus encore.

La plupart des navigateurs Web modernes incluent une sorte d’outil de gestion des signets et des liens, qui vous permet d’enregistrer et d’organiser les pages Web préférées. Malheureusement, la plupart des outils intégrés ne sont pas assez avancés ou assez riches en fonctionnalités pour répondre aux besoins des mordus du numérique.

Pour cette raison, depuis des années, les utilisateurs utilisent des applications pour enregistrer et organiser les liens, comme le mythique Pocket ou Instapaper. Aujourd’hui, nous allons examiner une alternative fantastique qui combine le meilleur des applications comme Pocket, avec des fonctionnalités avancées d’organisation des signets.

Raindrop est l’application (gratuite et open source) dont vous avez besoin pour organiser vos marque-pages

Son nom est Raindrop, et ce n’est pas exactement une nouvelle application ; Son créateur y travaille depuis 2013 et compte aujourd’hui plus de 100 000 téléchargements sur Android uniquement. Il s’agit d’un service gratuit et multiplateforme qui vous permet d’enregistrer et d’organiser n’importe quel signet ou lien que vous trouvez sur Internet.

Cependant, Raindrop est plus qu’un simple organisateur de signets. L’application vous permet d’enregistrer du texte, des images, des documents PDF ou des liens, ainsi que d’ajouter des notes ou de télécharger des photos depuis votre smartphone ou votre PC.

Dès que vous ouvrez l’application pour la première fois, nous avons la possibilité de vous connecter avec Apple, Google, nom d’utilisateur et mot de passe ou d’autres options. La connexion est nécessaire pour pouvoir synchroniser nos liens enregistrés dans le cloud, et ainsi pouvoir y accéder depuis n’importe quel appareil.

Une fois dans notre compte, l’application nous permet de créer des catégories. Dans chaque catégorie, différentes collections peuvent être créées où les liens ou les signets seront enregistrés, pouvant ajouter des images, des fichiers ou créer des étiquettes pour pouvoir trouver les liens plus rapidement à l’aide du moteur de recherche intégré.

Grâce au fait qu’il est possible d’inviter d’autres personnes aux collections pour collaborer, il est possible, par exemple, de cogérer un projet ou un voyage qui va être réalisé avec d’autres utilisateurs de Raindrop.

En plus de l’application mobile, Raindrop propose des applications pour la plupart des plates-formes de bureau et mobiles, ainsi qu’une application Web et des extensions de navigateur. Ces derniers sont particulièrement utiles, car ils vous permettent d’enregistrer n’importe quelle page Web dans l’une de nos collections en un seul clic.

Pour les utilisateurs plus avancés, il convient de mentionner que Raindrop vous permet également d’automatiser des tâches grâce à des services comme Zapier ou IFTTT, ainsi que d’accéder à des liens enregistrés via des services de lecture RSS, entre autres choses.

Raindrop est une application gratuite, bien qu’il existe un mode de paiement. Dans son forfait gratuit, vous pouvez l’utiliser de manière illimitée et vous pouvez créer autant de signets et de collections que vous le souhaitez. La version payante comprend des améliorations telles que la sauvegarde dans le cloud, plus d’espace pour les fichiers, une recherche améliorée et d’autres ajouts. Son prix est de 3,33 euros par mois, soit 31,08 euros par an.

