L’application Xiaomi Mi Fit renouvelle son design avec sa dernière mise à jour

Une nouvelle mise à jour Mi Fit est disponible et introduit cette année une refonte complète de l’application.

L’application de votre Xiaomi Mi Band –ou de tout autre appareil portable Xiaomi que vous utilisez– a reçu une nouvelle mise à jour. Et celui-ci est particulièrement important.

Mi Fit a atteint sa version 5.6.0 pour renouveler complètement son écran d’accueil, avec un tout nouveau look et des changements majeurs qui promettent d’améliorer l’expérience lors de l’utilisation de l’application.

My Fit renouvelle son écran d’accueil

La nouvelle version de Mi Fit, désormais disponible en téléchargement sur Google Play, change complètement l’apparence de l’écran principal de l’application. Maintenant, il a un design plus propre, qui divise les informations en cartes et les rend plus accessibles. De plus, il est possible de changer l’ordre des cartes, ou d’afficher et de masquer différentes cartes en fonction du contenu que vous souhaitez voir.

En plus de cela, un onglet supplémentaire a été ajouté à la barre des tâches inférieure. La page d’accueil de l’application a désormais son propre onglet, au lieu d’être fusionnée avec l’onglet « Formation » comme dans les versions précédentes. Le reste des onglets reste intact.

Au-delà de cela, la dernière version de Mi Fit n’introduit pas trop de changements. Les utilisateurs de l’application peuvent télécharger la mise à jour via le Google Play Store ou utiliser des référentiels tiers tels que APKMirror.

