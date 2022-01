C’est le nouveau maquinón Red Magic qui vient d’éclater AnTuTu: plus d’un million de points

Nouvelle bête à l’horizon Android, le Red Magic 7 de Nubia n’a pas été présenté et bat déjà des records en AnTuTu dépassant les 1 100 000 points.

Il y a quelques mois nous avons passé en revue avec vous, toujours ponctuels, quels sont les mobiles les plus puissants de l’industrie selon la populaire application de benchmarking AnTuTu, car nous savons en fait que vous aimez autant les données froides que ces classements qui viennent d’éclater d’une manière encore inédite. smartphone d’origine chinoise.

Et oui, les amis, Nubia anticipait depuis des semaines le lancement d’un nouveau smartphone ultra-puissant au sein de son catalogue de jeux, et aujourd’hui, nous avons appris beaucoup plus de détails sur un Red Magic 7 qui semble être très proche et dans lequel le spin- hors entreprise de ZTE montera toute la puissance qui peut être mise dans un smartphone aujourd’hui, écrasant de ses prototypes tous les scores AnTuTu 9 au moins dans les teasers que la société de Shenzhen elle-même a divulgués sur Weibo.

Ces images, tout juste arrivées du plus grand pool de fuites de la planète, nous ont été apportées par des collègues de GizChina, expliquant au passage qu’effectivement, si c’est Nubia qui publie déjà cette information, il est probable que Red Magic 7 arrivera de façon imminente sur contre-programme le reste des options de jeu du marché, comme les ASUS ROG, BlackShark ou Lenovo Legion qui sont également dans leurs fours respectifs.

Le nouveau Red Magic 7 est presque prêt pour son atterrissage, ou du moins c’est ce que Nubia nous fait comprendre en faisant chauffer la machinerie médiatique et en nous montrant les muscles d’un smartphone qui a fait exploser les scores AnTuTu.

Ce sont les 10 téléphones les plus puissants au monde en ce moment

Comme vous le verrez, le constructeur chinois a partagé plusieurs détails sous forme d’images, nous montrant des chiffres comme un score impressionnant de 1 101 769 unités dans AnTuTu 9, en plus du nombre 41 279 qui fait référence à quelque chose à la surface de son refroidissement dédié plaques à côté d’un grand 165 qui sera sa puissance maximale watts pour une charge rapide jamais vue auparavant dans un appareil mobile commercial.

De hecho, es que Nubia ha mostrado ya imágenes de ese cargador ultrarrápido de 165 vatios, que tiene una salida total de 20V/8,25A y que permitiría cargar el Red Magic 7 en unos de 10 ó 15 minutos y por completo… Une folie!

En ce qui concerne le matériel ou sa conception, la vérité est que nous avons peu d’informations supplémentaires, seulement qu’il devrait incorporer le chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm avec un certain type d’overclock, et accompagné pour l’occasion de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage Stockage interne avec un panneau avec des taux de rafraîchissement très élevés, 144 Hz ou plus.

Il aurait un refroidissement avancé et une batterie de 4 500 mAh, en plus d’un système de triple caméra qui ne serait évidemment pas sa meilleure référence, mais il offrirait une polyvalence à l’ensemble.

Et au cas où vous voudriez connaître les dates, on parle que ce Red Magic 7 pourrait être présenté dès février prochain, en vue d’un début dans les magasins en Chine également en février et d’un déploiement international prévu pour le mois de mars … Voyons s’ils respectent les dates et aussi les attentes !

Nubia Red Magic 6S Pro, revue : puissance extrême, design agressif et logiciel avec un travail inachevé

