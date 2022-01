Xiaomi se prépare pour l’un des plus "radicaux" de toute son histoire en tant que marque

Xiaomi achève le relooking annoncé en 2021 et inscrit enfin ses nouveaux logos ‘Alive’ dans la teinte monochrome promise.

C’était à la fin du mois de mars 2021, coïncidant avec l’événement célébrant son onzième anniversaire, lorsque Xiaomi a présenté sa nouvelle image ‘Alive’ au monde, prétendant que ce changement d’identité d’entreprise montrerait au monde une nouvelle ère pour la marque, renforçant sa présence sur les marchés internationaux mais aussi à l’assaut des gammes les plus premium du marché.

Xiaomi semblait lui donner, en effet, l’importance vitale que cette modification de son identité avait, car selon ce qu’ils nous ont dit plus tard, le processus avait commencé quatre ans plus tôt, en collaborant étroitement avec le célèbre designer japonais Kenya Hara pour développer ce nouveau image comprendre et transmettre tout l’esprit de Xiaomi à ses partenaires et clients.

Longtemps sans doute, quatre ans (!!), pour achever la modification d’un logo orange classique, avec des coins carrés, pour un autre avec de nouveaux détails et typographie en plus des coins arrondis, un détail qui selon Kenya Hara vaut mieux reflète la transition de Xiaomi et son entrée dans la nouvelle « ère de l’interconnexion intelligente ».

Xiaomi a mis quatre ans pour trouver le chemin de la nouvelle image « Alive » qu’ils nous ont présentée en mars 2021, et pas moins de 10 mois de plus pour achever le changement en modifiant les couleurs de l’entreprise pour un noir et blanc élégant.

Et maintenant, dix mois plus tard, il semble que Xiaomi veuille achever le changement d’image annoncé en modifiant les couleurs de l’entreprise de l’orange à un noir et blanc élégant, plus minimaliste et donc conforme aux designs classiques des produits Xiaomi, toujours avec attention. dans la fonctionnalité plutôt que dans la vantardise.

Les collègues de GizChina nous en ont parlé, confirmant l’enregistrement auprès des autorités chinoises de la propriété intellectuelle du nouveau logo et joignant également des captures d’écran de la documentation publiée.

Comme vous le verrez, ce sont exactement les mêmes logos et typographie, mais maintenant dans un ton monochrome avec prédominance pour le noir et blanc, donc il n’y a pas beaucoup de révolution, même si la modification est très importante au niveau de l’entreprise.

Ce que nous savons également, c’est que Xiaomi n’abandonnera pas pour l’instant sa couleur classique « orange mécanique », nous verrons donc à quels produits cette nouvelle teinte noire plus élégante est finalement associée, et dans lesquels les anciennes réminiscences sont conservées plus colorées, joyeux et juvéniles.

Et vous, quelle image de Xiaomi vous plaît le plus ? Les jeunes et audacieuses, ou les élégantes et corsetées ?

