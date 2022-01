Samsung met à jour un autre de ses milieu de gamme les plus puissants vers Android 12 en Europe

Cette mise à jour arrive sur le Galaxy A52s 5G en Europe et en Inde avec le numéro de build A528BXXU1BUL7 et inclut le correctif de sécurité de janvier 2022.

Samsung est devenu, à lui tout seul, l’un des premiers fabricants de smartphones à mettre à jour ses appareils vers la dernière version du système d’exploitation de Google, Android 12, et bonne preuve en est que ces 26 téléphones portables de la firme coréenne ont déjà reçu le dernière version d’Android.

En ce sens, nous venons d’apprendre que Samsung vient de mettre à jour un autre de ses milieu de gamme les plus puissants vers Android 12 en Europe. Lisez la suite et découvrez ce que c’est.

One UI 4 avec Android 12 arrive sur le Galaxy A52s 5G en Europe et en Inde

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, après avoir récemment déployé la mise à jour de OneUI 4 avec Android 12 sur le Samsung Galaxy A52s 5G en Corée, le géant coréen apporte déjà cette nouvelle version du firmware aux appareils en Europe et en Inde.

Ainsi, cette nouvelle mise à jour de OneUI 4 basée sur Android 12 atteint déjà le Galaxy A52s 5G en Europe et en Inde avec le numéro de version du firmware A528BXXU1BUL7. Cette mise à jour a une taille de 2,2 Go et inclut le correctif de sécurité Android de janvier 2022, qui corrige un grand nombre de vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité, résout des bugs généraux et améliore la stabilité et la fluidité du terminal.

Le Samsung Galaxy A52s 5G est arrivé sur le marché en août dernier avec OneUI 3.1 basé sur Android 11 et maintenant, à peine 5 mois plus tard, il vient de recevoir OneUI 4 avec Android 12.

Si vous résidez en Europe et possédez un Samsung Galaxy A52s 5G, vous pouvez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible en accédant simplement à la rubrique « Mise à jour logicielle » présente dans le menu Paramètres de votre smartphone. Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur l’option Télécharger et installer pour mettre à jour votre terminal avec la version la plus récente d’Android.

