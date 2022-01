Notre grande recommandation : ce haut de gamme dégringole pour atteindre des plus bas historiques

Le realme GT Neo 2 est un haut de gamme abordable qui a tout pour offrir de belles performances. De plus, vous bénéficiez désormais d’une remise de 100 euros sur Amazon.

Le realme GT Neo 2 est l’un des téléphones que nous recommandons le plus en 2021, et en ce début 2022, nous devons continuer à faire de même, car c’est vraiment un excellent achat. Le prix d’origine de ce beau terminal dans sa version 8 Go + 128 Go est de 449 euros, mais pour le moment il s’enfonce à 350 euros sur Amazon.

En fait, la chute du realme GT Neo 2 est si grande qu’elle atteint des creux historiques dans le magasin populaire. Ce modèle est également en vente dans la boutique officielle realme, mais il ne descend qu’à 369 euros. Si vous l’achetez sur Amazon, vous économiserez non seulement 100 euros ou l’aurez chez vous rapidement, vous obtiendrez également une bête capable de tout gérer, avec un grand écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et qui n’a pratiquement pas à dépenser une demi-heure à côté du chargeur pour une charge complète grâce à 65W.

Achetez le realme GT Neo 2 le moins cher

Le realme GT Neo 2 est un beau smartphone très confortable en main même si son épaisseur est de 8,6 millimètres et son poids de 199,8 grammes. Son dos est vraiment joli, avec une teinte entre le gris et le noir très élégante. De plus, il est accompagné d’une housse résistante qui vous procurera une grande tranquillité d’esprit lors de son utilisation.

L’un des points forts de ce modèle est son écran AMOLED E4 de 6,62 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, cet écran offre un haut niveau dans tous les aspects. Sous le châssis fonctionne le processeur Qualcomm Snapdragon 870 qui, comme nous l’avons vu dans l’analyse du realme GT Neo 2, peut très facilement gérer n’importe quelle tâche que vous lui proposez. Son système d’exploitation est realme UI 2.0 basé sur Android 11, avec une mise à jour vers Android 12 prévue pour février.

En ce qui concerne la photographie, l’appareil photo principal de 64 MP est celui qui prend les meilleures photos. À l’arrière, il est accompagné d’un ultra grand angle de 8 MP et d’un capteur macro de 2 MP, tandis que la caméra frontale est de 16 MP. L’autonomie ne sera pas du tout un problème, puisque la batterie de 5 000 mAh offre une journée et demie sans échevelée. De plus, c’est un délice de pouvoir profiter d’une charge rapide de 65W qui charge complètement le terminal en seulement une demi-heure.

Toutes ces raisons, et quelques autres, comme le lecteur d’empreintes digitales à l’écran, sont les « coupables » pour lesquels on ne se lasse pas de recommander le realme GT Neo 2. Bien sûr, une autre bonne raison de l’acheter est son prix, qui désormais tombe à 350 euros. Sans aucun doute, pour ce prix il n’y a rien de tel.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.