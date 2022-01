Ces 2 téléphones OPPO sont déjà mis à jour vers Android 12 avec ColorOS 12

Il est déjà possible de profiter de l’actualité d’Android 12 dans deux des mobiles OPPO les plus populaires.

OPPO continue de distribuer la mise à jour vers Android 12 parmi les téléphones les plus populaires de son catalogue. À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de deux des modèles les plus populaires de la marque ces dernières années peuvent déjà profiter des changements apportés par ColorOS 12, la dernière version du logiciel de l’entreprise.

Ce sont les OPPO Reno5 et OPPO Reno6, deux des derniers modèles de la série Reno. La mise à jour a commencé à être distribuée dans certains pays et, au fil des jours, elle devrait être disponible dans toutes les régions où les appareils ont été officiellement vendus.

Android 12 arrive sur OPPO Reno5 et Reno6

Comme la société elle-même l’a confirmé dans ses forums officiels, la mise à jour vers Android 12 et ColorOS 12 a commencé à arriver sur OPPO Reno5 et OPPO Reno6 à partir d’aujourd’hui. L’édition OPPO Reno5 Marvel est également incluse.

Pour le moment, la mise à jour a commencé à être déployée en Indonésie et, au fil des jours, elle sera disponible dans le reste des pays. La marque nous encourage à rester à l’écoute de ses canaux de communication pour plus de détails sur le déploiement de la mise à jour dans d’autres régions.

Android 12 arrive sur les mobiles OPPO avec ColorOS, une nouvelle version de la couche de personnalisation de l’entreprise, qui introduit de nouvelles fonctionnalités telles qu’un moteur d’animation renouvelé, des améliorations de l’utilisation de la mémoire et de la consommation d’énergie, de nouvelles fonctions de confidentialité et bien plus encore.

Selon la planification de la marque de l’entreprise, outre les OPPO Ren5 et Reno6, d’autres mobiles devraient recevoir la mise à jour vers Android 12 ce mois-ci, y compris des modèles moins chers tels que l’OPPO A73 5G ou l’OPPO Reno 5Z 5G.

