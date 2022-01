Samsung travaille pour que les mises à jour du firmware Samsung Galaxy en Europe aient le même CSS (code spécifique au pays) dans différents pays européens.

Depuis deux ou trois ans, Samsung a amélioré sa politique de mise à jour permettant à ses terminaux d’être les premiers à recevoir à la fois les nouvelles versions d’Android, comme en témoigne le fait que ces 26 mobiles de la firme coréenne ont déjà reçu Android 12, comme le les derniers correctifs de sécurité.

En ce sens, la politique de mise à jour du géant coréen pourrait recevoir une nouvelle amélioration très prochainement, puisque nous venons d’apprendre que Samsung a un plan pour que votre mobile reçoive les mises à jour plus rapidement.

Voici comment Samsung veut accélérer les mises à jour Galaxy en Europe

Comme nous le disent les gars de SamMobile, faisant écho aux informations publiées par le Galaxy Club, Samsung travaille à accélérer le processus de mise à jour du firmware de ses appareils Galaxy en Europe.

One UI 4.1 se rapproche du Samsung Galaxy S21 Ultra (et du Galaxy S22 ?)

Pour y parvenir, la firme coréenne va adopter une stratégie qu’elle a déjà mise en place lors du lancement du Samsung Galaxy A52 et qui consiste à ce que les mises à jour du firmware de ses appareils Galaxy en Europe ne soient plus liées à un CSC (code spécifique au pays) en concret, mais partage le même.

Jusqu’au lancement du Galaxy A52, les mises à jour du firmware du Samsung Galaxy étaient associées à un CSC spécifique dans chaque pays européen, mais ce terminal et, plus tard, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 sont déjà sortis avec un firmware avec le même CSC pour toutes les régions européennes, appelé « EUX ».

Ainsi, Samsung ne développe actuellement ce firmware « EUX » que pour certains de ses prochains smartphones en Europe comme le Galaxy S22, dont on connaît déjà la date et l’heure officielles de sa présentation, et les Galaxy A53, A33 et A13.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra arrivera en Europe pour le même prix, mais avec moins de RAM

Cela signifie qu’il est fort probable que Samsung adoptera cette nouvelle stratégie pour accélérer les mises à jour de ses terminaux en Europe dans tous les nouveaux lancements cette année sur le continent européen.

