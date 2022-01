3 mobiles pour "appelle et c’est tout" avec beaucoup de batterie pour remplacer la ligne fixe de votre entreprise

Peut-on vivre sans ligne fixe ? Oui, votre entreprise n’a besoin que d’un mobile de base avec beaucoup de batterie.

Les lignes fixes n’ont plus la même présence qu’avant dans les foyers et les entreprises. De plus, dans la plupart des cas, ils sont totalement consommables. L’apparition d’opérateurs mobiles virtuels n’a fait que rendre le marché moins cher, de sorte qu’une ligne fixe peut être totalement remplacée par l’une de celles qu’ils nous proposent. De plus, il est très fréquent que certaines entreprises, pas forcément MVNO, nous proposent une ligne mobile supplémentaire à coût nul ou très bas. Pourquoi ne pas en profiter comme « ligne fixe » pour votre entreprise ?

Les avantages sont nombreux, vous économiseriez l’installation de la ligne, en plus des frais d’entretien. Pour démarrer une entreprise, il n’est pas nécessaire d’avoir une ligne fixe. De plus, si vous voulez rechercher un terminal totalement basique, uniquement pour les appels, et que vous pouvez l’utiliser à cette fin, ce sont 3 des meilleures propositions que vous pouvez acheter sur Amazon. Ce sont exclusivement des téléphones mobiles qui n’ont pas de fonctions de smartphone supplémentaires, c’est-à-dire que vous ne pourrez pas télécharger d’applications ou l’utiliser pour avoir WhatsApp. Désormais, il peut devenir votre téléphone fixe à un prix bien inférieur.

3 mobiles pour les appels uniquement et économisez sur le fixe

Panasonic KX-TU155

C’est peut-être la proposition qui ressemble plus à un téléphone fixe, cependant, c’est un téléphone mobile. Panasonic nous propose un appareil qui ne fait et ne reçoit que des appels, mais le plus intéressant est qu’il dispose d’une base de recharge pour l’avoir toujours à notre disposition. L’écran est en couleur et les touches sont grandes. Il intègre des écouteurs filaires, avec l’entrée Jack 3,5 mm typique. Grâce à cet ajout, vous pouvez prendre des appels pendant que vous continuez à travailler dans votre bureau. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un téléphone avec l’aspect le plus innovant, puisqu’il s’adresse aux personnes âgées, il saura plus que répondre à vos besoins. Pour dire la vérité, tout téléphone mobile que nous utilisons pour remplacer une ligne fixe n’a pas besoin de plus, et ce modèle Panasonic est plus que satisfaisant.

Nokia 105

Sans aucun doute, c’est l’option la moins chère. La marque Nokia, originaire de Finlande, propose un petit téléphone portable compact et très résistant. Il a son propre système d’exploitation qui vous permet d’y installer WhatsApp, mais avec quelques détours. Il dispose d’un écran couleur, d’un clavier physique, du fameux jeu du serpent… C’est un téléphone mobile que nous utiliserions presque tous comme appareil secondaire, mais qui peut parfaitement servir de téléphone fixe. De plus, il dispose d’une double SIM. On ne peut pas demander plus pour de l’argent non plus, d’ailleurs ce n’est pas un téléphone conçu pour les personnes âgées, vous savez, avec des touches trop grosses. Même si à un moment donné vous souhaitez vous déconnecter de votre smartphone pendant le week-end, vous n’aurez qu’à poser la carte et oublier les notifications jusqu’au lundi matin.

TTfone Jupiter 2 TT850

Bien qu’il s’agisse d’un téléphone conçu pour les personnes âgées, il ne fait aucun doute que cette proposition est très intéressante. D’abord parce qu’il est capable de rester en Stand By une semaine. Ensuite, parce qu’il dispose d’une base de recharge, idéale si vous avez un bureau à domicile ou si vous avez un endroit pour laisser votre téléphone de manière accessible à tout moment. Le fonctionnement n’a plus de secret, mettez la carte et le tour est joué. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un téléphone exclusivement destiné à l’envoi et à la réception d’appels, car il ne prend en charge aucune connectivité supplémentaire. Mais il s’agit de cela, d’avoir une solution économique que vous pouvez utiliser comme ligne fixe.

Autres alternatives pour ne pas avoir de ligne fixe

Si vous allez démarrer une entreprise et que vous ne souhaitez pas louer de ligne fixe ou acheter un autre appareil, la meilleure option est de chercher dans les tiroirs. Oui, qui n’a pas un vieux téléphone qu’il n’utilise plus ? Quel que soit l’état de la batterie, qui peut être remplacée ou avoir toujours ce téléphone branché sur le réseau, c’est une bonne idée d’éviter d’avoir à investir dans une ligne fixe. Comme nous l’avons mentionné précédemment, toute ligne d’appel uniquement MVNO peut être plus que suffisante pour avoir ce service. De plus, vous donnez une nouvelle vie à un appareil que vous aviez déjà oublié.

Les appareils mobiles qui ne servent qu’à téléphoner sont toujours bon marché, un point très favorable si vous souhaitez démarrer une entreprise. On sait déjà que les difficultés et troubles économiques sont toujours présents au début. Si vous êtes capable de faire le calcul et de réfléchir à ce que vous allez économiser en louant une ligne fixe, vous pourrez probablement franchir le pas et vous en passer en le remplaçant par un téléphone mobile qui fait la même fonction.

