Ce Samsung est l’un des plus réduits avec un écran Super AMOLED

Le terminal de milieu de gamme monte un bon panneau, une batterie sans fin et est en vente.

Vous pouvez obtenir l’un des meilleurs téléphones milieu de gamme de Samsung pour seulement 259 euros dans une offre spéciale conjointe sur le site Web de Samsung et sur Amazon. La remise est de 40 euros, ni plus ni moins, et se réfère au modèle avec 128 Go de stockage. Ce grand prix est disponible dans les 3 couleurs (blanc, noir et bleu) dans la boutique Amazon, chez Samsung uniquement l’unité en noir.

Et c’est que si vous venez d’un autre mobile Samsung, vous pouvez bénéficier d’une remise sur ce nouvel achat jusqu’à plus de 1000 euros lors de la livraison de votre ancien appareil (smartphones, tablettes, smartwatches, écouteurs Apple, iPhone, etc.). Par exemple, si vous avez un Galaxy S10e de 128 Go, le site vous fera une remise de 114 euros sur votre prochain achat. Ainsi, ce Galaxy M32 pourrait vous coûter beaucoup moins cher si vous apportez votre ancien appareil de n’importe quelle marque.

Achetez le Samsung Galaxy M32 pour 259 euros

Ce Samsung Galaxy M32 est l’un des téléphones les moins chers avec un écran AMOLED aujourd’hui. Plus précisément, il monte un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces, avec un rapport d’aspect de 20:9, une luminosité maximale de 800 nits, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution Full HD + (2 400 x 1 080 px). Il a une encoche de type goutte dans la zone supérieure où il abrite la caméra frontale et les capteurs de proximité et de lumière.

Sous le capot, nous avons un processeur octa-core MediaTek Helio G80, construit en 12 nm et avec une vitesse maximale de 2 GHz, accompagné du GPU ARM Mali-G52 et de 6 Go de RAM LPDDR4X. Côté stockage, ce modèle dispose de 128 Go extensibles via des cartes micro SD.

Il a un lecteur d’empreintes digitales sur le côté, c’est un mobile Dual SIM, il dispose également d’une connectivité NFC, d’une prise casque et d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec laquelle vous pouvez supporter deux jours d’utilisation sans problème sans avoir à le recharger . Sa charge est rapide à 25 W (bien qu’un chargeur de 15 W accompagne le mobile dans la boîte). Vous devrez en obtenir un 25W sur Amazon.

Et si vous aimez prendre des photos toute la journée et enregistrer des vidéos de manière sporadique, ce Samsung Galaxy M32 monte une caméra arrière quadruple de 64 MP composée d’un grand angle de 123º avec 8 MP, d’un objectif portrait de 2 MP et d’un objectif macro de 2 MP. Vous pouvez enregistrer au ralenti à 120 ips et prendre des photos avec HDR. Sa caméra selfie est de 20 MP.

Rubriques connexes : Mobile, Offres, Samsung, Samsung Galaxy

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.