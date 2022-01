Microsoft fixe une date pour l’arrivée du support des applications Android dans Windows 11

C’est déjà une réalité ! Les applications Android arrivent sur Windows le mois prochain.

Microsoft a officialisé l’arrivée des applications Android sur Windows en fin d’année dernière, à commencer par les utilisateurs de la version preview du dernier opus de Windows. Les mois ont passé et tout semble indiquer que Microsoft est prêt à permettre à chacun d’installer des applications Android sur son PC Windows 11.

La société a annoncé qu’à partir de février prochain, les applications Android arriveront sur Windows 11 via le Microsoft Store grâce à son alliance avec Intel et Amazon.

Les applications Android arrivent sur Windows en février

À partir de février, les utilisateurs d’ordinateurs Windows 11 pourront donc commencer à profiter de leurs applications Android préférées sur leurs ordinateurs, sans avoir besoin de recourir à des émulateurs tiers.

Comme l’a confirmé l’entreprise elle-même via Panos Panay, le principal leader de Windows, l’option d’installer et d’utiliser des applications Android sur Windows sera disponible en « aperçu public ». Par conséquent, ce que nous verrons en février ne sera pas une version finale, mais une bêta ouverte à un plus grand nombre de personnes.

Comme confirmé précédemment, l’arrivée des applications Android sur Windows a été possible grâce à une alliance avec Amazon, en charge de fournir l’accès à son app store depuis l’app store de Microsoft ; ainsi qu’Intel, qui a rendu possible l’activation d’un sous-système Android dans Windows qui permet d’exécuter des applications destinées au système d’exploitation mobile de Google.

Initialement, les applications et services Google ne seront pas inclus dans cette fonctionnalité. Cependant, il existe déjà aujourd’hui des méthodes alternatives pour installer le Google Play Store et le reste des applications Google sur des ordinateurs avec Windows 11.

Rubriques connexes : Applications, Microsoft