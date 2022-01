One UI 4.1 se rapproche du Samsung Galaxy S21 Ultra (et du Galaxy S22 ?)

Samsung continue d’avancer avec One UI 4.1 pour commencer sa distribution en février, en commençant par le Galaxy S21 Ultra et sans encore confirmer qu’il sera prêt pour le Galaxy S22.

N’ayant pas encore le temps de digérer l’arrivée de One UI 4.0 avec la base d’Android 12, il semble que Samsung soit clair que cette industrie est trop volatile pour s’arrêter, donc ses développeurs préparent déjà l’atterrissage annoncé de la nouvelle version 4.1 de One UI qui sortira très prochainement sur le Galaxy S21 Ultra.

Si tôt que nous recevons depuis des semaines des rumeurs à ce sujet de Corée, certaines indiquant des dates d’arrivée probables autour du mois de février qui coïncident en effet parfaitement avec cette nouvelle que SamMobile a publiée hier, nous offrant désormais plus de détails sur l’état de développement de Samsung .

Apparemment, tout ce travail avec One UI 4.1 est développé en parallèle de la présentation du Galaxy S22 à Unpacked 2022, donc en aucun cas la sortie des nouveaux flagships Samsung n’affectera le déploiement d’une mise à jour mineure de One UI en cours de test en interne sur le Galaxy S21 Ultra.

N’espérez pas car One UI 4.1 n’intégrera pas les améliorations d’Android 12L, mais sera à nouveau basé sur Android 12, visant à améliorer à la fois l’optimisation générale du firmware et la qualité photographique et la réponse du S-Pen .

La meilleure actualité de One UI 4 avec Android 12, en vidéo

En fait, nous savons déjà que la compilation actuelle répond au code G998U1UEU5CVA4, étant un numéro de test qui sera modifié une fois prêt à être distribué dans des versions stables.

Malheureusement, les sources continuent sans commenter des améliorations et des nouvelles plus spécifiques, bien que nous sachions que des nouvelles telles que les suivantes devraient être trouvées dans leur journal des modifications :

Saut en optimisation par rapport à One UI 4.0, avec une plus grande stabilité générale du firmware.

Une meilleure gestion de l’énergie, qui se traduit par plus d’autonomie pour votre mobile.

Nouveau gestionnaire de mémoire RAM virtuelle.

Nouvelles options et fonctionnalités pour le S-Pen.

Améliorations de la photographie mobile, du traitement d’image et de la qualité générale.

De Corée, ils n’ont pas osé confirmer si cette version de One UI, v4.1, sera prête pour le Galaxy S22, bien qu’il soit probable qu’elle fera enfin ses débuts avec eux dans l’industrie pour arriver peu de temps après le Galaxy S21 Ultra et le reste du haut de gamme des années précédentes de manière échelonnée.

Pas en vain, c’est que si nous parlons de février, nous pouvons penser qu’à la fin du mois prochain, les nouveaux produits phares seront déjà lancés sur le marché avec One UI 4.1, et que plus ou moins à peu près au même moment, Samsung commencera à distribuer ce dernière version de son interface personnalisée sur Android pour le reste de son catalogue.

On dirait que Suwon s’est débrouillé avec le support après-vente et les mises à jour… !

