Ni Xiaomi ni OPPO : c’est la marque qui a conquis l’Europe avec ses mobiles 5G

Selon les dernières données de Counterpoint, realme est la marque qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mobile 5G en Europe.

La réception de la connectivité 5G par les fabricants d’appareils Android progresse à un bon rythme, et de plus en plus de marques ont déjà lancé des smartphones et des tablettes avec cette technologie à l’intérieur. Mais quelle entreprise donne les meilleurs résultats en incorporant cette connectivité à ses téléphones ?

Selon les dernières données du cabinet de conseil Counterpoint, ni Xiaomi ni OPPO ne semblent être les firmes ayant la plus forte croissance en termes de ventes de mobiles 5G en Europe. Ce mérite revient à une autre société d’origine chinoise : realme.

realme est la marque qui grandit le plus avec la vente de mobiles 5G en Europe

Le rapport indique que la société chinoise a réussi à réaliser une croissance annuelle de 763% par rapport à l’année dernière sur le marché mobile 5G en Europe. Cette croissance impressionnante place realme parmi les cinq premières marques du marché des smartphones 5G, derrière des entreprises telles que Samsung ou Xiaomi. L’année dernière, l’entreprise n’était même pas dans le top 10.

« realme a été l’un des principaux moteurs des smartphones 5G moins chers en Europe en 2021 (également dans le monde), affichant une croissance impressionnante par rapport à 2020. Les volumes 5G de realme ont augmenté de 763 % entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, faisant de realme l’un des cinq premiers Android Les marques 5G derrière Samsung, Xiaomi (dont Redmi et POCO), OPPO et OnePlus. »

En parlant de modèles, selon les données de Counterpoint, le realme 8 5G est le modèle le plus performant, avec une part de 30 % des ventes mondiales de mobiles realme 5G au cours du dernier trimestre de l’année.

Mais la chose ne s’arrête pas là. Les analystes suggèrent que cette année 2022 sera une année encore meilleure pour realme, car grâce aux nouveaux appareils équipés de la 5G, l’entreprise aura la capacité de continuer à croître sur le marché mobile 5G. Ce n’est peut-être pas aussi rapide que l’année dernière, mais suffisamment pour continuer à être l’entreprise avec le taux de croissance le plus élevé du segment.

Sujets liés : 5G, Téléphones portables, Téléphones portables chinois, Realme