Samsung confirme officiellement la date et l’heure du Galaxy Unpacked 2022

Le Galaxy Unpacked 2022, dans lequel le nouveau Galaxy S22 verra le jour, se tiendra le 9 février à 16h00, heure espagnole.

Il manque de moins en moins à Samsung pour présenter en société sa nouvelle famille de terminaux franchisés pour 2022, les Galaxy S22 et si, récemment, nous vous disions qu’il avait été leaké lors de l’événement auquel se dérouleront les nouveaux fleurons du coréen entreprise sera présentée Maintenant, le géant coréen a officiellement confirmé la date et l’heure dudit événement, le Galaxy Unpacked 2022.

C’est le jour J et l’heure H de la présentation du Samsung Galaxy S22

Samsung vient de confirmer officiellement, à travers un communiqué publié sur son blog officiel, que le Galaxy Unpacked 2022, événement au cours duquel seront présentés à la société le nouveau Galaxy S22 et la nouvelle tablette haut de gamme de la firme coréenne, la Galaxy Tab S8, aura lieu le 9 février à 16h00, heure espagnole.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra arrivera en Europe pour le même prix, mais avec moins de RAM

Cet événement sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube de la société coréenne afin que nous puissions tous suivre cette présentation en temps réel.

Samsung a également publié la vidéo officielle de la présentation du Galaxy Unpacked 2022 sur sa chaîne YouTube, que nous vous laissons sur ces lignes, dans laquelle le géant coréen nous encourage à « passer la nuit » et à « enfreindre les règles de la lumière » en référence aux fonctionnalités améliorées de photographie en basse lumière du nouveau Samsung Galaxy S22.

Voici à quel point le Samsung Galaxy S22 Ultra sera puissant : près d’un million de points sur AnTuTu

Désormais, il ne nous reste plus qu’à attendre deux semaines pour savoir si Samsung présentera un autre produit en dehors du Galaxy S22 et de la Galaxy Tab S8 dans le Galaxy Unpacked et pour connaître tous les détails des nouveaux appareils de la firme coréenne.

Sujets connexes : Mobile, Samsung, Samsung Galaxy