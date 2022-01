Ce mobile pas cher est celui que je recommande à mes amis, et ce n’est pas de Xiaomi

Le smartphone chinois est livré avec une fiche technique intéressante et un prix très attractif.

Grâce à cette offre Amazon, vous pouvez acheter le realme 8i pour seulement 169 euros. Nous parlons de sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, quelques chiffres avec lesquels vous pouvez vous reposer tranquillement. De plus, si vous êtes un utilisateur Prime, vous bénéficierez d’une livraison rapide et gratuite.

J’ai moi-même recommandé le smartphone realme à mes amis et à ma famille, c’est l’un des meilleurs achats à moins de 200 euros. Il est livré avec un design attrayant, un écran fluide de 120 Hz et 3 caméras arrière, entre autres choses. Vous cherchez un mobile pas cher et sécurisé ? Je pense que vous l’avez déjà trouvé.

Achetez le realme 8i au meilleur prix

MediaTek Helio G96

4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne

Écran Super IPS Full HD + 120 Hz de 6,6″

3 caméras arrière

Batterie 5 000 mAh avec charge rapide 18 W

Prise jack 3,5 mm, USB-C et radio FM

Le realme 8i est livré avec un écran IPS de 6,6 pouces et une résolution Full HD+. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui lui donne fluidité et rapidité, c’est quelque chose dont on ne peut pas se débarrasser si on s’y habitue. Son arrière est très frappant, il est livré avec des détails qui reflètent la lumière.

Vous pourrez déplacer vos applications quotidiennes sans difficultés avec l’Helio G96, l’une des puces octa-core fabriquées par MediaTek. Vous pouvez également profiter de certains jeux. Dans ce cas, comme nous l’avons dit, il est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Il y a trois caméras que Realme a ajoutées à l’arrière de son milieu de gamme : premièrement, un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’un capteur noir et blanc. Dans le petit trou à l’avant, un appareil photo de 16 mégapixels.

Personne ne veut se retrouver sans batterie, avec ce realme 8i, vous pouvez vous reposer tranquillement. Il a une capacité de 5 000 mAh et une charge de 18 W, compte tenu du fait que le matériel n’a pas de grandes exigences au-delà de 120 Hz, vous arriverez à la fin de la journée sans problème. Le terminal chinois dispose également d’une prise casque et même d’une radio FM, chose qui a disparu de nombreux smartphones.

Moins de 170 euros pour un smartphone complet avec un écran 120 Hz, ce n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours. Le realme mobile est un bon achat si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, il vous offrira une bonne expérience pendant des années.

