Google prépare le renouvellement de son produit TV le plus vendu

Un nouveau Chromecast avec Google TV, codec AV1 et plus de stockage semble être dans les fours à Mountain View.

Le Chromecast a probablement été le produit le plus réussi de toute la division matérielle de Google ces derniers temps, ou du moins l’un des meilleurs vendeurs, il est donc logique que de Mountain View, ils veuillent s’occuper d’un appareil aussi simple et bon marché qui est dans pratiquement toutes les maisons en transformant n’importe quel écran en Smart TV avec une connectivité étendue.

Ce dernier, surtout, après l’apparition du Chromecast avec Google TV en 2020, qui a ajouté une télécommande à la recette ainsi que le système d’exploitation Google TV pour offrir à partir de ce petit appareil une expérience identique à celle de presque n’importe quel téléviseur avec Android TV. ou Google TV, pouvant installer des applications pour exécuter des jeux sur Stadia ou accéder directement aux principaux services de streaming.

Or, en lisant nos confrères de 9to5Google, on peut déjà vous dire que le géant de la recherche compte renouveler un appareil aussi basique que le Chromecast 2020 avec un nouveau modèle qui est déjà en cours de développement en Californie, et qui porte le nom de code Boreal filtrant déjà certains Améliorations intéressantes à noter.

Le Chromecast est un produit tellement bon et basique qu’à ce niveau de prix/performances il est difficile de trouver des points d’amélioration, bien que Google pense que plus de stockage et le codec AV1 suffisent pour un Chromecast 2021 avec Google TV.

Aucune information officielle n’est sortie des bureaux de Mountain View, donc ces fuites proviennent directement de la rétro-ingénierie effectuée sur les derniers APK de Google, dans laquelle vous pouvez voir des références à un appareil appelé « Boreal » avec du matériel de la même famille que le « Sabrina », le nom de code interne du Chromecast avec Google TV sorti en 2020.

Il est donc assez fiable que Google prépare un nouveau Chromecast pour 2022, sans dates précises pour l’instant évidemment, et c’est aussi que les sources osent même spéculer sur d’éventuelles améliorations, que nous commentons maintenant.

En fait, le premier changement important sera dans le support natif du décodage matériel du codec AV1, un détail important lors de l’utilisation des services de streaming, car il offrira plus de qualité avec moins de données à transmettre car ce format a une meilleure compression de la vidéo.

Ils suggèrent également que la mémoire interne pourrait être augmentée par rapport aux 8 Go du modèle actuel, une capacité qui semble juste en ces temps et qui augmenterait considérablement pour rendre Chromecast 2022 avec Google TV plus performant, notamment en ce qui concerne l’installation d’applications.

De plus, d’autres médias ont spéculé sur un changement de chipset qui semble également logique, tandis que certains plus ambitieux ont osé affirmer que ce produit ne concurrencera pas l’actuel Chromecast avec Google TV mais pointera plutôt vers des appareils plus performants tels que le Nvidia Shield TV. à la recherche de fonctionnalités et de performances plus attrayantes pour se rapprocher des jeux en ligne et devenir le premier appareil à exécuter Google Stadia.

Nous verrons ce que Google nous a préparé en 2022, même si nous n’aurons sûrement pas de nouvelles avant de nous rapprocher des I/O 2022 en mai, du moins de manière plus officielle ou informelle, il sera donc temps d’être patient pour à présent.

