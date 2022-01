YouTube Music se rapproche de Spotify : il croît de 50 % par an, mais vous ne croirez pas auprès de quel public il réussit le plus

Le jeune public est convaincu par YouTube Music, qui triomphe auprès des « Millennials » et de la « Génération Z » avec une croissance d’environ 50 % par an.

Depuis mi-2018, Google a également rivalisé parmi les services de streaming les plus importants avec l’intégration tant attendue de Play Music et YouTube, bien que dès le début de nombreux utilisateurs aient eu des doutes sur la fonctionnalité d’un YouTube Music qui a commencé avec trop de promesses, peu réalités et zéro confiance dans le travail d’un Google très enclin à annuler des projets, aussi prioritaires soient-ils.

En tout cas, le temps a prouvé le géant de Mountain View et les utilisateurs qui, comme moi, ont opté pour YouTube Music dès le début, depuis la formidable différenciation qui implique d’avoir de la vidéo et pas seulement de l’audio, en plus de toutes les raretés, collaborations et live montre que l’essaim de YouTube a été en partie une bonne clé de son grand succès.

Un succès que Google lui-même a fêté fin 2021, confirmant non seulement que YouTube Music avait atteint les 50 millions d’abonnés premium mais aussi que le cap avait été franchi avant même sa feuille de route, maintenant une croissance notable d’environ 50% au cours des 12 derniers mois.

Des études plus récentes confirment la tendance positive de YouTube Music, comme nous le lisons dans 9to5Google, et c’est également le seul service de streaming multimédia sur les marchés occidentaux qui a augmenté ses parts de participation à l’échelle mondiale entre le deuxième trimestre de 2020 et 2021.

Les jeunes utilisateurs ont grandi en écoutant de la musique dans des vidéos YouTube, et cette familiarité a fait de YouTube Music un succès auprès des « Millennials » et de la « Génération Z » par rapport aux autres groupes d’âge.

Selon les analystes, il semble qu’en plus de ses fonctionnalités intéressantes et de la différenciation consistant à combiner vidéo et musique sur une même application, il semblerait que YouTube convainque principalement le jeune public, déjà habitué à son interface et au fonctionnement de ses algorithmes de recommandation. il n’est donc pas surprenant que ce soit la génération Y et la génération Z où YouTube Music récolte ses parts de marché les plus élevées.

Cela inclut les utilisateurs nés entre les années 1990 et 2010, au moins approximativement, les analystes expliquant que la génération Z, surtout, a grandi en écoutant déjà des chansons sur des vidéos YouTube, construisant cet élément intangible de familiarité qui est essentiel pour se sentir plus à l’aise et satisfait. dans les « griffes » du service de Google, bien que la qualité de la musique puisse être inférieure à celle d’autres plateformes telles que Spotify ou Tidal.

YouTube Music croît d’environ 50 % par an, oui, mais ne laissez pas les arbres vous empêcher de voir la forêt : c’est encore loin derrière Spotify et même en dessous d’Apple Music et d’Amazon Prime Music.

Même ainsi, il convient de rappeler que YouTube Music est encore assez loin de Spotify avec seulement 8% de part de marché parmi les 523,9 millions d’abonnés au service de musique, la société nordique atteignant jusqu’à 31% de part même si elle a perdu 3 points contre 34. % à la fin de 2019. Apple Music est également en avance sur YouTube à 15 %, tandis qu’Amazon et Tencent sont à 13 % environ chacun.

De son côté, Google se déplace également sur le marché pour tester prochainement de nouvelles offres et modalités qui servent de revendication à YouTube Music, activant déjà au Canada une option d’accès gratuit à ses services de streaming musical offrant une lecture en arrière-plan. et uniquement des pistes audio gratuites, laissant la vidéo comme avantage premium et payant… Probablement un tel mouvement au niveau mondial multiplierait ces chiffres de pénétration !

