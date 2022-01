Ce mobile Xiaomi d’il y a 4 ans reçoit une nouvelle version de MIUI

Vous utilisez toujours votre Xiaomi Mi 8 Pro ? Une nouvelle mise à jour MIUI vous attend.

Un an s’était écoulé depuis la dernière fois que Xiaomi avait envoyé une mise à jour destinée au Xiaomi Mi 8 Pro, son produit phare lancé en 2018. Aujourd’hui, près de quatre ans après son lancement, l’appareil reçoit une nouvelle version du système.

Comme GizmoChina l’a prévenu, la marque pékinoise a commencé à envoyer une nouvelle mise à jour MIUI pour le Xiaomi Mi 8 Pro.

Le Xiaomi Mi 8 Pro est mis à jour… mais ne reçoit toujours pas MIUI 12.5

La dernière fois que Xiaomi a mis à jour le Mi 8 Pro, c’était en décembre 2020. À cette époque, l’appareil recevait MIUI 12, la version la plus récente à ce jour, et celle qui était probablement la dernière version qu’il recevrait étant donné qu’il en avait déjà reçu trois. mises à jour majeures de MIUI.

Cependant, la marque a décidé de publier une nouvelle mise à jour du système pour la version globale de l’appareil. Et, bien qu’il ne s’agisse pas encore de la mise à jour attendue de MIUI 12.5 -disponible en Chine pour le Mi 8 Pro depuis novembre de l’année dernière-, la vérité est que cette nouvelle version introduit des améliorations de performances et de stabilité, en plus d’ajouter des renforts concernant la sécurité du système .

Le Xiaomi Mi 8 a été lancé en 2018 avec MIUI 9, une version basée sur Android 8.1 Oreo. Actuellement, l’appareil reste avec Android 10 à l’intérieur et a reçu trois mises à jour majeures de MIUI jusqu’à atteindre la version 12. Il est très probable qu’une fois que l’appareil aura reçu la mise à jour de MIUI 12.5 dans le monde, il fera partie de la liste des mobiles qui ne recevez plus les mises à jour MIUI. Si quelque chose est clair, c’est que le Mi 8 Pro ne fait pas partie des chanceux qui passeront à MIUI 13.

