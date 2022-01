Les meilleurs téléphones Xiaomi avec écran AMOLED (2022)

Tous les téléphones Xiaomi n’ont pas d’écran avec la technologie AMOLED. On vous explique les différences avec un écran IPS et on vous recommande les meilleurs modèles.

Avoir un mobile avec un écran AMOLED est presque certainement synonyme de profiter d’une bonne expérience lors de la visualisation de contenu. Et c’est que cette technologie offre des couleurs plus vives, des noirs plus purs et de plus grandes économies d’énergie. Tous les fabricants ont des smartphones avec ce type d’écran dans leurs catalogues, mais dans ce guide, nous voulons nous concentrer sur Xiaomi pour vous parler des meilleurs téléphones mobiles de la firme avec des panneaux AMOLED que vous pouvez acheter.

Avant de vous dire quelle est notre sélection, nous allons vous expliquer brièvement les caractéristiques d’un écran AMOLED et pourquoi il vaut mieux qu’une dalle IPS. Soit dit en passant, AMOLED a depuis longtemps cessé d’être une caractéristique exclusive des modèles les plus avancés, il est donc facile de trouver également des téléphones bon marché avec un écran AMOLED.

Qu’est-ce que la technologie AMOLED et quels avantages a-t-elle par rapport à IPS

Le succès des dalles AMOLED a beaucoup de sens, et il y a plusieurs avantages que l’on retrouve dans cette technologie si on la compare aux écrans IPS. Tout d’abord, nous devons préciser que les écrans AMOLED sont basés sur l’OLED et tirent les deux premières lettres de leur nom des termes « Active-Matrix ».

La principale différence entre les deux technologies est que les pixels des écrans AMOLED ne s’allument que lorsqu’ils sont activés électroniquement, ce qui permet une plus grande économie de consommation d’énergie. De l’autre côté, nous avons les panneaux IPS, dans lesquels les pixels eux-mêmes sont chargés de modifier la source lumineuse pour créer les couleurs, ce qui consomme plus d’énergie du téléphone.

Alors que les couleurs de l’écran AMOLED sont plus saturées, donnant lieu à des tons plus vifs et saisissants, celles de l’écran IPS sont plus ternes, parfois trop, une différence qui cède quelque peu en faveur du premier.

Les trois principaux problèmes lors de l’utilisation d’un écran AMOLED

Un autre avantage d’AMOLED par rapport à IPS est qu’il permet d’obtenir des noirs purs en éteignant les pixels qui n’ont pas besoin de lumière, ce qui permet également d’économiser la durée de vie de la batterie. En revanche, en IPS les pixels ne se reposent jamais à 100%, ce qui se traduit par des noirs moins sombres et en consommation plus élevée.

En résumé, on pourrait dire que les écrans AMOLED affichent des couleurs beaucoup plus vives, des noirs purs et permettent des économies de batterie en ne gardant pas les pixels allumés tout le temps. En revanche, les dalles IPS consomment plus d’énergie, les couleurs sont plus ternes et les noirs plus clairs, mais affichent des blancs plus précis.

Le gagnant de ce comparatif est la technologie AMOLED, déjà présente dans les téléphones portables les plus puissants du marché, dont ceux de Xiaomi.

Les meilleurs téléphones Xiaomi avec écran AMOLED

Tous les mobiles Xiaomi n’ont pas d’écran AMOLED, et c’est un fait dont vous devez tenir compte si vous souhaitez que votre prochain mobile soit un modèle de la marque chinoise.

Faites attention, car nous allons sélectionner les meilleurs téléphones Xiaomi avec écran AMOLED afin que, quel que soit le smartphone que vous choisissez, vous sachiez avec certitude qu’il possède la meilleure dalle.

Xiaomi Mi 11 5G

Xiaomi a montré qu’il était capable de créer de superbes écrans, non seulement en taille, mais aussi en qualité, avec l’impressionnant Xiaomi Mi 11 5G. Le haut de gamme a été un grand bond en avant pour le fabricant chinois, en grande partie grâce à sa dalle AMOLED de 6,81 pouces, avec une résolution WQHD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus.

Comme nous l’avons vu lors de l’examen du Mi 11 5G, il s’agit d’un excellent écran, avec de bons angles de vision, une reproduction des couleurs de première classe et des niveaux de luminosité maximaux qui ne déçoivent pas. De plus, le panneau intègre également le lecteur d’empreintes digitales du terminal.

Au-delà de son écran, le Xiaomi Mi 11 5G est un bon achat en raison des grandes performances de son processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, des bons résultats de son appareil photo principal de 108 MP et de sa grosse batterie de 4 600 mAh avec une charge rapide de 55 W. 50 W sans fil et 10 W recharge sans fil inversée.

Le Xiaomi Mi 11 5G a un prix de lancement de 749,99 euros dans sa version 8Go+128Go et de 799,99 euros dans la version 8Go+256Go. Actuellement, vous pouvez l’acheter dans des magasins comme Amazon, le site Web de Xiaomi ou PcComponentes.

Xiaomi 11T Pro 5G

Un autre mobile Xiaomi avec un écran AMOLED est le Xiaomi 11T Pro 5G, un haut de gamme qui ne manque de rien. Si nous nous concentrons sur son écran, nous trouvons un panneau AMOLED de 6,67 pouces, avec une résolution Full HD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et Corning Gorilla Glass Victus.

Dans l’analyse du 11T Pro 5G, nous avons vu qu’il s’agit d’un écran qui répond plus que nos attentes, offrant une expérience lumineuse et colorée, avec un temps de réponse minimum et avec une bonne fluidité. Dans ce cas, Xiaomi n’a pas souhaité intégrer le lecteur d’empreintes digitales à l’écran, préférant le placer sur le bouton on/off.

Les meilleurs téléphones Xiaomi compatibles avec les réseaux 5G [Actualizado 2022]

Ce modèle chinois peut aussi tout gérer, puisque son processeur est le Qualcomm Snapdragon 888, avec un modem 5G intégré. De plus, il dispose d’un appareil photo de 108 MP et d’une autonomie qui n’est pas loin derrière. Soyez prudent, car le 11T Pro 5G monte une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide impressionnante de 120 W. En pratique, cette batterie peut offrir jusqu’à deux jours d’autonomie.

Le Xiaomi 11T Pro 5G est au prix de 649,99 euros dans sa version 8 Go + 128 Go, tandis que la version 8 Go + 256 Go revient à 699,99 euros. Il est en vente dans des magasins comme El Corte Inglés, Amazon, PcComponentes ou le site Xiaomi. De plus, si vous attendez le bon moment, vous pouvez économiser plus de 100 euros sur votre achat, car il figure généralement dans les bonnes offres.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Mince, léger, avec la 5G et un bon écran AMOLED. Il s’agit du Xiaomi 11 Lite 5G NE, l’un des téléphones les plus récents à arriver dans le catalogue Xiaomi. Plus précisément, il monte un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Lorsque nous avons testé le 11 Lite 5G NE, nous vous disions qu’il s’agit d’une dalle avec d’excellents angles de vision, un niveau de luminosité maximum suffisant et des couleurs fidèles, en plus de la fluidité apportée par le 90 Hz. Dans ce cas, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté droit.

Ce smartphone est également un bon achat pour son design raffiné, fin et léger, les bonnes performances fournies par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G et les bons résultats de l’appareil photo principal de 64 MP. De plus, il monte également une batterie de 4 250 mAh avec une charge rapide de 33 W. Vous pouvez acheter le Xiaomi 11 Lite 5G NE sur Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés et le site Web de Xiaomi, avec les réductions de prix habituelles.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est l’un des téléphones que nous recommandons le plus en 2021, et nous continuons à le faire en 2022. Son écran AMOLED est l’une des grandes raisons pour lesquelles son achat en vaut la peine. Il a une taille de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous pouvez donc vous attendre à une bonne expérience avec fluidité par drapeau.

Le processeur qui lui donne vie est le Qualcomm Snapdragon 732G, qui se comporte très bien, même avec les tâches les plus lourdes. À l’arrière, ce Redmi Note 10 Pro monte un appareil photo principal de 108 MP avec lequel capturer de très bonnes images. De plus, il dispose d’une grande batterie de 5 020 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est au prix de 299,99 euros dans sa version 6 Go + 64 Go, il existe aussi une version 6 Go + 128 Go (329,99 euros) et une autre 8 Go + 128 Go (349,99 euros). Ce terminal est en vente sur le site Xiaomi, El Corte Inglés, Amazon et PcComponentes, faisant régulièrement la part belle aux bonnes affaires.

PETIT F3 5G

L’écran AMOLED dispose également du POCO F3 5G, un haut de gamme qui se démarque par son prix abordable. Sa face avant est presque entièrement occupée par un écran AMOLED E4 de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. En pratique, vous pouvez vous attendre à de bonnes performances de ce panneau, avec cette fluidité de 120 Hz comme aspect différentiel.

Le POCO F3 5G est un téléphone mobile qui peut tout faire, car sous son châssis fonctionne un processeur Qualcomm Snapdragon 870 qui gaspille de l’énergie. Sa triple caméra arrière a un objectif principal de 48 MP qui peut capturer de bonnes photos, tandis que sa batterie a une capacité de 4 520 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W.

Ce mobile est sorti en deux configurations différentes : une de 6 Go + 128 Go au prix de 349,99 euros, et une autre de 6 Go + 256 Go pour 399,99 euros. Vous pouvez acheter le POCO F3 5G dans plusieurs magasins en ce moment, comme Amazon, le site Web de Xiaomi ou chez PcComponentes.

Xiaomi Redmi Note 10S

Si vous recherchez un mobile Xiaomi avec un écran AMOLED, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, la meilleure option est le Xiaomi Redmi Note 10S. Sur sa face avant se trouve un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+ qui offre une bonne restitution des couleurs et un bon niveau de netteté. Vous pouvez utiliser votre mobile pour regarder des vidéos sur YouTube ou regarder des séries avec une bonne qualité.

Le processeur est le MediaTek Helio G95, une puce centrée sur la partie « gaming » qui offre des performances plus que correctes au quotidien. Le Redmi Note 10S possède quatre caméras, bien que la meilleure soit la principale de 64 MP. Un autre de ses joyaux est la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W, car elle est capable d’offrir plus d’une journée d’autonomie sans trop de problèmes.

Le Xiaomi Redmi Note 10S est proposé au prix de 249,99 euros dans sa version 6 Go + 64 Go, tandis que la version 6 Go + 128 Go monte à 279,99 euros. À certaines occasions, grâce aux offres, vous pouvez l’acheter pour un peu plus de 200 euros. Il est en vente sur Amazon, El Corte Inglés, le site Xiaomi et PcComponentes.

Sujets connexes : Téléphones portables, Téléphones portables chinois, Xiaomi

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.