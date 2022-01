Le Galaxy Unpacked 2022 où sera présenté le Galaxy S22 a déjà une date et une heure

Le Galaxy Unpacked 2022 aura lieu le 9 février à 15h00.

Au cours des dernières semaines, nous avons révélé pratiquement tous les détails des nouveaux produits phares de Samsung, le Galaxy S22, comme le fait que le modèle le plus avancé de cette série, le Samsung Galaxy S22 Ultra, sera équipé du nouveau et puissant processeur Exynos 2200 en Europe et qui arrivera dans notre pays avec le même prix que son prédécesseur, mais avec moins de RAM.

En ce sens, récemment, nous vous avons dit que Samsung avait confirmé l’événement Galaxy Unpacked 2022 dans lequel ses nouveaux terminaux de franchise pour 2022 verraient la lumière et, maintenant, nous pouvons étendre ces informations avec la date et l’heure de ladite présentation.

La date et l’heure de Galaxy Unpacked 2022 dévoilées

Comme nous le disent les gars de GSMArena, le leaker bien connu Evan Blass a partagé via un tweet sur son compte officiel la supposée affiche officielle du Galaxy Unpacked 2022, un événement au cours duquel le nouveau Samsung Galaxy S22 sera officiellement présenté.

Dans ladite affiche, que nous vous laissons sous ces lignes, vous pouvez voir une grande lettre « S » dans un cadre, les slogans « Epic Standard » et « Galaxy Unpacked » et la date et l’heure de cet événement, qui aura Il aura aura lieu le 9 février à 15h00, bien que l’on ne sache pas encore à quel fuseau horaire il correspond.

A noter que, dans ce premier Galaxy Unpacked de 2022, le géant coréen, en plus de lancer ses nouveaux terminaux stars, présentera également sa nouvelle tablette haut de gamme avec S-Pen, la Samsung Galaxy Tab S8.

Par conséquent, nous n’aurons qu’à attendre quelques semaines pour connaître officiellement tous les détails de la nouvelle famille Galaxy S22, qui sera composée de trois modèles : le Galaxy S22, le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 Ultra. .

