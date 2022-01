c’est le motorola "Frontière 22", une bête avec un appareil photo de 200 MP et un processeur Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Une fuite nous dévoile le design et les fonctionnalités du prochain smartphone haut de gamme de Motorola, le « Frontier 22 ».

Il y a quelques jours, nous avons pu apprendre les premiers détails sur le smartphone connu sous le nom de Motorola « Frontier », qui serait le prochain smartphone haut de gamme de Motorola, dont le lancement est prévu cette année.

Maintenant, une fuite encore plus complète du portail allemand WinFuture nous donne l’occasion d’examiner de plus près le nouveau smartphone phare de Motorola, y compris son design et ses spécifications techniques.

Les meilleurs téléphones Motorola de 2021 : guide d’achat

Le « Frontier 22 » sera le smartphone le plus puissant de Motorola pour le second semestre

Selon des informations divulguées, le nouveau smartphone Motorola, connu sous son nom interne « Frontier 22 », équipera un écran incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz, une résolution Full HD + et un rapport d’aspect de 20: 9. Il s’agit d’un panneau P-OLED prenant en charge HDR10 + et capable de couvrir le spectre de couleurs DCI-P3.

Android 12 est la version du système qu’il exécutera, soutenu par une nouvelle plate-forme Qualcomm pour l’instant inconnue, le Snapdragon SM8475. Tout semble indiquer qu’il s’agira de la version « Plus » de l’actuel Snapdragon 8 Gen 1.

À tout cela, il faut ajouter 8 ou 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 ou 256 Go de stockage UFS 3.1, en plus d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge rapide de 125 W et une charge sans fil jusqu’à 50 W. D’autres détails confirmés Ce sont les inclusion d’un port USB-C avec prise en charge de DisplayPort 1.4, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, lecteur d’empreintes digitales à l’écran, Dual nano SIM, triple microphone et haut-parleurs stéréo.

La fuite nous parle également de son système de caméra, dirigé par un capteur de 200 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’une caméra secondaire de 50 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et d’une caméra téléobjectif de 12 mégapixels avec optique à deux grossissements. Zoom. Sa caméra frontale aurait 60 mégapixels.

C’est le premier mobile Motorola avec une caméra sous l’écran

Au vu de sa fiche technique préliminaire, nul doute que l’appareil s’annonce comme une merveille au niveau des spécifications, prêt à rivaliser avec les smartphones les plus avancés du moment. Si les rumeurs ne déçoivent pas, son lancement devrait avoir lieu en juillet 2022, et l’appareil devrait être officiellement mis en vente en Europe.

Sujets apparentés : Motorola, Téléphones portables, Téléphones portables chinois