c’est lenovo "Halo", un nouveau smartphone gaming avec un écran 144 hertz et jusqu’à 16 Go de RAM

Le « Halo » de Lenovo comprendra un écran P-OLED de 6,67 pouces avec une résolution FullHD+, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 68 W.

En raison des grands progrès des processeurs et des GPU dans les terminaux mobiles et de l’arrivée d’un grand nombre de jeux de console sur Android, de plus en plus d’utilisateurs de jeux utilisent leurs appareils mobiles pour jouer à leurs titres préférés.

Pour cette raison, de nombreux fabricants travaillent déjà pour mettre sur le marché leurs nouveaux terminaux de franchise dans ce segment et, ainsi, après avoir révélé les spécifications du Xiaomi Black Shark 5 Pro et la date de présentation du RedMagic 7, nous venons d’apprendre les principales caractéristiques du Lenovo « Halo », un nouveau smartphone de jeu qui est équipé d’un écran 14 hertz et dispose jusqu’à 16 Go de RAM.

Voici le nouveau smartphone de jeu de Lenovo

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le leaker bien connu Evan Blass a récemment posté un tweet dans lequel il révèle la conception et les spécifications du nouveau terminal de jeu de Lenovo au sein de sa série Legion, dont le nom de code est « Halo ».

Ce sont les 10 téléphones les plus puissants du marché actuellement, selon AnTuTu

Dans le tweet susmentionné, dont nous vous laissons la capture d’écran sous ces lignes, nous pouvons voir un rendu du Lenovo « Halo » qui nous montre un appareil avec une partie avant presque sans cadre couronnée par un trou dans l’écran situé au centre de celui-ci où sa caméra selfie de 16 mégapixels est logée et avec une partie arrière avec un module de caméra triple rectangulaire situé sur le côté gauche et le logo de la série de jeux de Lenovo, Legion, situé verticalement juste en dessous.

Concernant les spécifications du « Halo » de Lenovo, cette fuite révèle que le nouveau smartphone gaming de Lenovo disposera d’un écran P-OLED de 6,67 pouces avec une résolution FullHD+, avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz et avec un taux d’échantillonnage tactile de 300 hertz.

Le moteur de ce Lenovo « Halo » sera un nouveau processeur Qualcomm fabriqué en 4 nanomètres avec le numéro de modèle SM8475 qui est accompagné du GPU Adreno 730. Ce chipset pourrait être une version mise à jour du récent Snapdragon 8 Gen 1, puisque le numéro Le modèle de ceci est SM8450 et, en plus, il a le même GPU.

Au niveau de la mémoire, ce nouveau terminal de jeu disposera de trois variantes de mémoire RAM de type LPDDR5X de 8, 12 et 16 Go et de deux versions de stockage interne de type UFS 3.1 de 128 et 256 Go.

Dans la section photographique, le Lenovo « Halo » sera équipé d’une triple caméra arrière composée d’un capteur principal de 50 mégapixels et de deux capteurs secondaires de 13 et 2 mégapixels respectivement, dont plus de détails n’ont pas encore été révélés.

Un autre des points forts du nouveau terminal de jeu Lenovo sera son autonomie, puisqu’il disposera d’une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 68 W.

Les meilleurs mobiles avec beaucoup de RAM : 5 modèles avec 16 Go ou plus

Concernant la date de lancement du nouveau smartphone gaming de Lenovo, tout semble indiquer qu’il sortira au cours du troisième trimestre 2022, il faudra donc encore attendre quelques mois pour connaître tous les détails du nouveau terminal de la firme chinoise au sein de leur gamme Légion.

Sujets apparentés : Téléphones portables, Téléphones portables chinois