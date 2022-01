Votre prochaine carte de crédit pourrait inclure un lecteur d’empreintes digitales grâce à Samsung

Samsung a présenté un nouveau système de sécurité avec lequel il entend ajouter une couche de protection supplémentaire à l’un des objets essentiels que la plupart des gens utilisent au quotidien : les cartes de crédit.

Pour ce faire, elle a développé un lecteur d’empreintes digitales qui permet d’ajouter une protection biométrique aux cartes, grâce à un système qui combine le capteur avec un « Secure Element » et un « Secure Processor », le tout dans une même puce intégrée dans la carte.

Comme l’a confirmé Kenny Han, vice-président du marketing pour System LSI – la division de Samsung dédiée à la conception et au développement de semi-conducteurs – le système, appelé S3B512C, vise à ajouter une couche supplémentaire d’authentification et de sécurité aux cartes bancaires.

Cependant, il ajoute que le système peut être utilisé dans d’autres types de cartes nécessitant une authentification, telles que les cartes d’étudiant ou les cartes d’identification pour l’accès aux bâtiments ou aux entreprises.

L’inclusion de la vérification biométrique dans les cartes signifierait être en mesure d’éliminer des processus tels que la nécessité d’entrer un code PIN lors d’un achat, tout en réduisant considérablement la possibilité que les cartes puissent être utilisées frauduleusement en cas de perte ou de vol.

