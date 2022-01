Les meilleures applications pour embaucher "bricoleur": trouver des maçons, des électriciens ou des peintres

Trouver des professionnels dans n’importe quel secteur peut parfois être une tâche quelque peu complexe. Nous n’avons pas toujours de références sur leur façon de travailler, sur leur expérience antérieure ou sur la façon dont ils peuvent mener à bien la tâche que nous leur confions. En ce sens, il existe déjà des applications mobiles qui permettent de trouver toutes sortes de professionnels, du maçon au peintre en passant par un plombier ou un électricien. Il ne fait aucun doute que l’implantation d’appareils mobiles a permis l’apparition de ce type d’applications. Pour cette raison, nous passons en revue les applications que vous pouvez utiliser pour trouver des professionnels ou des bricoleurs qui peuvent résoudre vos besoins dans votre entreprise ou votre domicile. Votre téléphone de dernière génération peut vous offrir bien plus que vous ne le pensez.

Les applis indispensables pour trouver un bricoleur

Guudjob

C’est peut-être l’une des propositions les plus intéressantes lorsqu’il s’agit de trouver des professionnels de nombreux secteurs différents. C’est une application qui se distingue par la propreté de son interface et qui fournit de nombreuses informations sur les professionnels inscrits sur la plateforme. Vous pouvez voir les commentaires précédents d’autres clients afin de faire votre choix plus précisément. Tous les avis sont vérifiés, donc les chances d’aller directement à ce dont vous avez besoin sont multipliées. Mieux encore, l’application est entièrement gratuite et constitue un excellent point de rencontre pour les employeurs et ceux qui offrent leurs services.

Workuu – Le moteur de recherche intelligent

Cette proposition vise à mettre en relation des professionnels proches de chez vous. Vous avez le choix entre 50 secteurs différents, des services tels que la plomberie ou la rénovation aux traitements esthétiques. L’application permet à la fois au professionnel et au demandeur d’échanger au préalable pour préciser les caractéristiques de la prestation, ainsi que de s’entendre sur le prix. Un bon moyen de pouvoir choisir et résoudre rapidement vos besoins.

Plombier: Réformes et réparations

Cette application est totalement orientée vers les réformes et les réparations à domicile ou en entreprise. Elle compte plus de 100 professionnels dans toutes les provinces et en tant que client, vous pouvez recevoir jusqu’à trois budgets différents sans aucun engagement. L’utilisation de l’application est entièrement gratuite, et si vous êtes un professionnel, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme pour pouvoir proposer tous vos services professionnels. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil, car vos besoins en termes de réparations ou de réformes peuvent être couverts par Plummber. En plus d’une application, il dispose d’un site Web où vous pouvez enregistrer vos services professionnels et vous renseigner de première main sur tout ce qui est offert.

Moving Organizer Lite – Organisateur de déménagement

Si vous envisagez de changer l’emplacement de cette entreprise et que vous avez besoin de quelqu’un pour vous aider à déménager, cette application est faite pour vous. Fondamentalement, cela vous aide à organiser toutes les boîtes afin de ne pas les perdre et elles sont entièrement identifiées tout au long du processus. L’application est gratuite avec des publicités, bien que vous puissiez télécharger une version payante plus complète.

Habitissimo pour les professionnels

Cette application est déjà apparue sur Netcost-security.fr, et mérite d’être revue à nouveau. Dans ce cas, l’application s’adresse aux professionnels qui souhaitent s’inscrire pour pouvoir proposer leurs services. De cette façon, tous les services offerts pour la rénovation domiciliaire ou commerciale ont ce point de rencontre. Trouver du travail grâce à cet itinéraire est un moyen d’élargir notre rayon d’action et de nous faire connaître.

Avoir de bonnes applications qui vous aident dans votre quotidien permettra à votre entreprise de ne pas s’arrêter, et s’il le faut, de le faire avec le moins d’impact possible. La tendance à offrir des services professionnels via une application mobile est une tendance croissante. Les clients comme ceux qui offrent ces services voient que cette possibilité leur permet d’élargir le champ d’action.

Ces 5 applications vous permettent de trouver le professionnel dont vous avez tant besoin, de laisser un avis et ainsi de pouvoir le recommander.

