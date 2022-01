Le principal rival de l’empire Xiaomi reçoit officiellement Android 12

Des millions d’unités ont été vendues, donc si vous avez un realme 8, vous serez ravi de savoir que vous pouvez déjà essayer realme UI 3.0 avec Android 12 pour l’instant en version bêta publique.

À ce stade, nous savons déjà que la marque qui se développe le plus dans l’industrie mobile n’est pas Samsung ou Xiaomi, car ce trophée a vraiment été remporté sur ses propres mérites, atteignant 100 millions de smartphones vendus avant tout le monde, et il l’a également fait donc avec une famille mobile représentative qui s’est démarquée de toutes les autres à la fois dans son propre catalogue et par rapport au reste du marché.

Nous avons parlé du realme 8, best-sellers du constructeur de Dongguan grâce à son matériel aux avantages solvables et à un prix inférieur à 200 euros, et qui seront également les prochains téléphones de la marque à s’inscrire au programme realme UI 3.0 Early Access donc que ses utilisateurs peuvent essayer Android 12.

Et oui, les amis, realme avait dit il y a quelques semaines que son « realme 8 recevrait Android 12 au premier trimestre 2022 », bien que personne ne pensait que les bêta-tests publics s’ouvriraient si tôt, puisqu’ils sont arrivés avant même la fin ce Janvier.

En fait, selon Realme Community, les dossiers ont été ouverts il y a quelques jours, le 19 janvier, avec des avis pour les utilisateurs de Realme 8 dans les applications de support du terminal. Si vous souhaitez vous inscrire, nous vous laissons ici un lien sans plus tarder ni verbiage :

En tout cas, comme l’ont indiqué les collègues de GizmoChina, il semble que Realme n’ouvrira pas complètement la phase bêta pour l’instant, distribuant l’accès par lots à tous ceux qui en font la demande, bien qu’une estimation du nombre de bêtatesteurs n’ait pas non plus été proposée. admis.

Il est donc probable que tous ceux qui s’inscrivent puissent installer realme UI 3.0 avec Android 12 sur votre realme 8, bien qu’il soit également tout à fait possible que le fabricant vous fasse patienter jusqu’à ce que l’accès soit activé.

Si vous voulez accéder depuis votre realme 8, vous devrez avoir le dernier firmware disponible avec Android 11, celui avec la compilation RMX3085_11.A.24, et une fois ce firmware installé allez dans Paramètres > Mise à jour du logiciel > Ouvrez le menu (à partir de l’icône d’engrenage) > Version d’essai > Appliquer maintenant. Quelques précisions et un questionnaire vous seront demandés, avant de finaliser votre inscription.

Dès que realme vous accepte dans les tests bêta, vous recevrez Android 12 avec le skin realme UI 3.0 dans un package OTA, donc une fois que vous vous êtes inscrit, vous n’aurez rien à faire d’autre qu’attendre votre dernière portion d’Android au parfum chinois. Essayez-le car je suis sûr que vous allez l’adorer !

