C’est le premier mobile Motorola avec une caméra sous l’écran

Cette ‘Moto Edge X30 Under-Screen Camera Edition’ spéciale est déjà dans les fours de Lenovo pour apporter les fronts les plus propres et les dernières technologies à tous ses fans… Nous verrons s’il atteint également l’Europe et l’Amérique latine !

Depuis que Lenovo contrôle l’entreprise, les temps de Motorola ont radicalement changé, du moins en termes de présentation des appareils, et le fait est que la firme nord-américaine n’est plus trop gouvernée par le marché et ses rivaux, mais nous montre plutôt des appareils presque par surprise , comme le Moto G51 qui est arrivé juste à temps pour Noël ou le Moto Edge X30 qui lancerait le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm pour la marque.

Et le prochain à atterrir dans le catalogue Motorola sera également le premier à avoir une caméra UDC, ou ce qui revient au même, un front totalement propre avec la caméra selfie intégrée sous un écran OLED, atteignant les magasins transformés en une édition spéciale de cette Moto Edge X30 dont nous avons parlé plus tôt.

Et c’est que oui les amis, les directeurs de Lenovo ont voulu nous préparer cette surprise appelée Moto Edge X30 Under-Screen Camera Edition qu’ils nous ont également anticipé sur Weibo, l’endroit où naissent presque toutes les fuites en Chine, nous disant non seulement les détails de l’appareil mais aussi ses premières images, à la fois de son package de vente et un teaser de cette nouvelle solution de caméra frontale.

Motorola a déjà son premier smartphone avec une façade complètement propre en route, qui arrivera en tant qu’édition spéciale de son « produit phare », le Moto Edge X30, en conservant le matériel haute performance et en donnant encore plus d’importance à son OLED de 6,7 pouces panneau et 144Hz

De plus, comme nous l’ont dit des collègues de GizmoChina, c’est Chen Jin lui-même, PDG de Lenovo Mobile, qui a confirmé que cet appareil « sera bientôt lancé » en Chine, sans donner de détails précis sur les dates, les prix ou les marchés de disponibilité.

Nous comprenons donc qu’il s’agira d’une édition limitée destinée aux premiers oiseaux parmi les fans de Motorola, qui pourront ainsi avoir une façade complètement propre sans encoches ni trous pour la caméra frontale, bien que faisant évidemment des concessions aux résultats déjà la qualité de cet appareil photo intégré que ZTE ou Samsung ont déjà utilisé avec une efficacité douteuse.

Quant aux spécifications, la chose logique est qu’elles sont les mêmes que celles du produit phare actuel de Motorola, avec ce chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 accompagné d’un écran FHD+ OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz et 576 hertz de échantillonnage tactile, qui dans son cas sera le protagoniste absolu cachant à la fois l’appareil photo et le lecteur d’empreintes digitales.

Il offrira également 100% de la gamme de couleurs DCI-P3, la certification HDR10+ et la meilleure expérience de visionnage pour accompagner une section multimédia qui couronne une configuration triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels ainsi qu’un ultra grand angle et une détection de profondeur

Peut-être que les 12 Go de RAM et 256 Go de stockage seront modifiés pour cette édition spéciale, car nous savons déjà que ces versions sont généralement accompagnées du matériel le plus puissant possible, bien que cette édition de caméra sous-écran Moto Edge X30 continuera d’avoir Android 12 et une batterie généreuse de 5 000 mAh avec une charge rapide.

Nous serons attentifs à l’actualité qui se mijote autour de Motorola et Lenovo, car il serait intéressant de voir cet appareil tôt ou tard pour voir comment fonctionnent les itérations successives de ces caméras UDC utilisées par différents constructeurs… Nous verrons s’il atteint enfin l’Europe et l’Amérique Latine !

Sujets apparentés : Motorola, Téléphones portables, Téléphones portables chinois