La super mémoire USB de Xiaomi : son nouveau gadget atteint une vitesse de lecture de 150 Mo/s

A la recherche d’une nouvelle clé USB ultra-rapide ? Le nouveau Xiaomi vous intéresse sûrement.

L’un des premiers lancements de Xiaomi cette semaine a été le lecteur flash U Disk. Il s’agit de la nouvelle génération de mémoire USB de l’entreprise, qui dans cet épisode introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge de l’USB 3.2 Gen 1 et des améliorations de la vitesse de lecture, atteignant 150 Mo par seconde.

La mémoire USB de Xiaomi se décline en deux modèles aux capacités différentes, et comme d’habitude dans les produits de la marque, les deux se distinguent par leur petit prix par rapport aux modèles concurrents : le modèle 64 Go coûte moins de 15 euros à changer.

Xiaomi U Disk Flash Drive : 64 Go de stockage et jusqu’à 150 Mo/s pour moins de 15 euros

Le nouveau gadget de la marque est déjà en vente sur le site officiel de Xiaomi, ainsi que sur YouPin, sa boutique en ligne. Il a une conception soignée, construit en alliage de zinc et avec deux ports : USB Type A et USB Type C. De cette façon, la mémoire USB peut être utilisée dans tout type d’appareil, que ce soit un smartphone ou une tablette, ou un PC .

Le port USB-A prend en charge le protocole USB 3.2 Gen 1 et peut atteindre des vitesses de lecture allant jusqu’à 150 Mo/s. Pendant ce temps, le port USB-C peut être utilisé sur les smartphones et les tablettes grâce à la fonction USB OTG.

Xiaomi a sorti deux versions différentes : une avec 64 Go et une avec 128 Go. Le modèle le moins cher est au prix de 99 yuans, soit environ 13,84 euros. La version avec 128 Go de stockage coûte 169 yuans, soit environ 24 euros.

Pour l’instant, il n’est possible d’acheter la clé USB Xiaomi U Disk qu’en Chine. Cependant, il est fort probable que vous n’ayez pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir le trouver dans les principaux magasins d’importation tels qu’AliExpress, où il est possible d’acheter les générations précédentes de ce produit.

Sujets connexes : Technologie, Xiaomi

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission.