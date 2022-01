Cette application utilise l’intelligence artificielle pour vous dire quand sortir votre pop-corn du micro-ondes

C’est l’une des applications les plus utiles et les plus curieuses que nous ayons essayées depuis longtemps.

De nombreuses applications que vous utilisez au quotidien utilisent, d’une manière ou d’une autre, des techniques basées sur l’intelligence artificielle pour remplir leur fonction. Que ce soit pour améliorer les photos que vous prenez avec l’appareil photo mobile, pour vous montrer des publications en fonction de vos intérêts, ou pour vous dire combien de personnes se trouvent dans un lieu en temps réel.

D’autres applications utilisent cette technologie à des fins un peu moins… courantes. C’est le cas de Popcorn Expert, l’une des applications les plus curieuses que nous ayons rencontrées depuis longtemps.

Analysez le son du pop-corn et découvrez quand il est prêt

Quelqu’un, à un moment donné de sa vie, a décidé qu’il valait la peine de développer un algorithme d’intelligence artificielle sophistiqué pour résoudre l’un des défis les plus importants auxquels l’humanité est confrontée à l’ère moderne : savoir si le pop-corn fabriqué au micro-ondes est, ou non, prêt.

Le résultat est Popcorn Expert, une application gratuite disponible sur Google Play qui utilise les dernières avancées en matière d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle pour analyser les sons émis par le pop-corn lorsqu’il « éclate » au micro-ondes. En captant le son avec le microphone de notre smartphone, des algorithmes basés sur le moteur d’apprentissage automatique Google TensorFlow déterminent le meilleur moment pour arrêter le micro-ondes et empêcher le pop-corn de brûler.

Selon son créateur, le son de l’explosion d’un grain de maïs a une durée d’environ 30 millisecondes. Pour entraîner le réseau neuronal à reconnaître avec précision les explosions, près de 1 500 exemples sonores ont été utilisés.

L’application remplit parfaitement sa mission, et dispose également de diverses fonctions, dont la mesure des graines de maïs soufflé en temps réel, un indicateur de vitesse, ou encore la possibilité de partager les résultats avec la communauté et de gagner des points d’expérience pour rivaliser avec le reste du monde et débloquez des réalisations.

Il est possible de télécharger Popcorn Expert entièrement gratuitement sur Google Play. L’application a un poids de 41 Mo et est compatible avec la plupart des appareils Android avec une version égale ou supérieure à Android 5.0.

