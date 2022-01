TikTok copie l’une de ses fonctions les plus récentes sur Instagram

TikTok suit les traces d’Instagram et teste également des abonnements payants au sein de sa plateforme.

Les deux réseaux sociaux les plus populaires aujourd’hui, notamment chez les plus jeunes, sont TikTok et Instagram, et chacune de ces plateformes s’emploie à se démarquer de l’autre et à attirer plus d’utilisateurs que sa rivale.

Malgré le fait que TikTok dépasse actuellement le nombre d’utilisateurs mensuels d’Instagram, le réseau social de courtes vidéos sait qu’il ne peut pas se relâcher lorsqu’il s’agit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme, puisque l’application appartenant à Meta n’a cessé d’améliorer la vôtre au fil des ans. derniers mois.

Pour cette raison, nous venons d’apprendre que TikTok va copier l’une de ses fonctions les plus récentes sur Instagram. Lisez la suite et découvrez ce que c’est.

TikTok aura également des abonnements payants

Comme nous le racontent les gars de XDA-Developers, en écho à une information publiée dans The Information medium, quelques jours seulement après qu’Instagram a annoncé que ses abonnements payants étaient déjà disponibles pour un petit nombre de créateurs de contenu aux États-Unis, on vient d’apprendre que TikTok est teste déjà des abonnements payants avec un petit groupe d’utilisateurs.

Instagram prévoit de changer complètement la façon dont vous voyez les histoires

Todavía se desconoce si esta función acabará llegando a todos los usuarios de la plataforma ni cuándo lo hará, aunque lo que parece bastante claro es que permitirá a los creadores de contenido crear un vínculo más fuerte con sus fans al ofrecerles contenidos exclusivos a cambio de un paiement mensuel.

Il faut se rappeler que TikTok a déjà quelques options de monétisation à travers lesquelles les fans peuvent récompenser leurs créateurs de contenu, comme des conseils ou des cadeaux virtuels, mais avec des abonnements payants, les utilisateurs du réseau social des courtes vidéos qui soutiennent financièrement avec vos créateurs de contenu préférés seront récompensé sous forme de contenus exclusifs.

Comment gagner de l’argent sur TikTok en 2022 : monétisez votre compte maintenant

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre de voir si cette fonction que TikTok copie d’Instagram finit par atteindre tous les utilisateurs ou, au contraire, si elle reste un simple test parmi les nombreux que ce type de plateforme effectue habituellement.

