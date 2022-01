Nouveaux indices du prochain mobile pliant Xiaomi : ce sera le MIX Fold 2

Le Xiaomi Mix Fold 2 comportera un écran LTPO de 8 pouces avec une résolution de 2,5K et un processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Le grand succès de la troisième génération de terminaux pliables Samsung, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, incite non seulement d’autres constructeurs à entrer pleinement dans ce secteur, comme Honor avec son Magic V ou OPPO avec son Find N, mais il motive également d’autres marques à présenter de nouveaux terminaux dans ce segment.

Ce dernier cas est celui de Xiaomi, qui après avoir présenté sa nouvelle gamme de terminaux franchisés pour 2022, le Xiaomi 12, planche désormais déjà sur son prochain mobile pliable, un Xiaomi MIX Fold 2 dont nous avons déjà de nouveaux indices.

C’est tout ce que nous savons, jusqu’à présent, sur le Xiaomi MIX Fold 2

Comme nous le disent les gars de Gizmochina, le leaker bien connu Digital Chat Station a révélé certaines des principales caractéristiques du futur Xiaomi MIX Fold 2, comme son écran ou son processeur.

L’écran le plus raffiné du marché arrive chez Xiaomi avec ces deux technologies révolutionnaires

Ainsi, selon cette fuite, le nouveau smartphone pliable de Xiaomi aura un écran LTPO de 8 pouces avec une résolution de 2,5K et sera alimenté par le processeur le plus avancé de Qualcomm à ce jour, un Snapdragon 8 Gen 1 qui montera la grande majorité des smartphones premium cette année.

Ce rapport de Digital Chat Station ne mentionne pas explicitement que l’appareil qui a fui est le MIX Fold 2, bien que si l’on tient compte de la taille de l’écran, aucun autre terminal de la firme chinoise qui n’est pas un smartphone pliable ne cadrerait avec ces avantages .

Xiaomi a un plan pour expulser Samsung du trône des téléphones pliables

Il faut rappeler qu’en plus de travailler sur la deuxième génération de son mobile pliable, le géant chinois finalise également l’arrivée imminente sur le marché des séries Redmi Note 11 et Redmi K50, composées des Redmi K50, Redmi K50 Pro, Redmi K50 Pro Plus et Redmi K50 Gaming Edition.

