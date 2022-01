La Google Pixel Watch et le Pixel 6a auraient déjà une date d’arrivée

Google prépare un événement pour le mois de mai, au cours duquel la marque présenterait sa première montre intelligente ainsi qu’un nouveau Pixel pas cher.

Toutes les rumeurs suggèrent que le mois de mai sera chargé de nouvelles de la main de Google. L’entreprise s’apprêterait à lancer non pas un, mais au moins deux produits différents. Les deux, en plus, sont parmi les plus attendus de l’entreprise pour cette année.

Plusieurs « filtres » bien rodés dans l’industrie des fuites ont révélé quelle pourrait être la date d’arrivée de la Google Pixel Watch, la première montre intelligente de Google avec WearOS ; et le Pixel 6a, la nouvelle génération du smartphone abordable de l’entreprise.

Mai pointe vers le mois choisi par Google pour lancer deux de ses appareils les plus attendus

Max Jambor, éditeur du portail AllAboutWindows reconnu pour anticiper des détails sur des produits non encore annoncés, assure qu’aujourd’hui, le Google Pixel 6a devrait voir le jour en mai.

Google a lancé la série « A » de smartphones en mai avec le Pixel 3a. Les deux années qui ont suivi, l’entreprise a été contrainte de retarder les lancements pour diverses raisons, malgré le fait que son intention était toujours de lancer ses terminaux au mois de mai.

Le Google Pixel 6a aura le processeur du Pixel 6 et l’appareil photo du Pixel 5

Apparemment, cette année tout reviendrait à la normale, avec un lancement prévu au mois de mai, qui coïnciderait peut-être avec la célébration de Google I/O 2022.

Pixel 6A prévu pour mai – Max Jambor (@MaxJmb) 22 janvier 2022

Quelque chose de similaire pourrait se produire avec la Pixel Watch attendue. Aujourd’hui, nous avons déjà pu récolter diverses données sur la montre attendue, comme l’inclusion d’un processeur signé Exynos ou l’intégration des services Fitbit.

Maintenant, Jon Prosser de Front Page Tech prétend avoir des indications qui pointent vers la date du 26 janvier 2022 comme jour choisi par Google pour le lancement de la smartwatch. Cependant, il allègue que « Google est connu pour retarder les dates », et n’exclut pas que le lancement puisse finalement avoir lieu plus tard.

Montre Pixel 👇 J’entends dire que Google prévoit de le lancer le jeudi 26 mai – plus d’un an depuis que nous l’avons divulgué. C’est la première fois que nous voyons une date fixe sur l’appareil dans les coulisses. Google est connu pour repousser les dates — mais s’ils le font, nous le saurons 👀 pic.twitter.com/Kk0D4Bom6d – Jon Prosser (@jon_prosser) 21 janvier 2022

En tout cas, tout semble indiquer que 2022 sera une année importante pour Google, puisqu’il entrera enfin sur le marché des montres connectées pour tenter de concurrencer Apple et son Apple Watch, et donnera aussi une fois de plus l’importance qu’il mérite au Pixel Une série de smartphones, avec un modèle de conception mis à jour et des fonctionnalités en phase avec son temps.

