Cette application géniale vous donnera envie d’acheter un Samsung Galaxy Z Flip 3

CoverScreen OS simule un système d’exploitation plus fonctionnel et complet pour que vous puissiez profiter du panneau externe de votre Samsung Galaxy Z Flip… Vous pouvez même ouvrir des applications !

Que vous ayez essayé ou non un Samsung Galaxy Z Flip, peu importe la génération, vous aurez sûrement pensé à un moment donné que profiter de ce petit panneau extérieur était une chose assez compliquée pour des raisons évidentes. Et vous ne seriez pas trop loin si vous le pensiez, certainement…

En fait, quelqu’un chez Samsung a dû penser la même chose, car dans le Galaxy Z Flip3, cet écran externe est passé de 1,1 pouces dans la première itération à 1,9 pouces dans le modèle actuel, avec la technologie SuperAMOLED et une résolution 260 x 512 pixels, plus étendu fonctionnalité qui vous permet d’en faire plus sans ouvrir l’appareil.

Dans le Samsung Galaxy Z Flip3, il est non seulement possible de voir l’heure et les notifications sur le panneau secondaire, mais également de gérer les options de base du smartphone, de contrôler la lecture multimédia, d’ouvrir Samsung Pay, de prendre des selfies en l’utilisant comme visionneuse de photos et même de répondre aux appels.

Quoi qu’il en soit, cette fonctionnalité que Samsung a préparée pour pimenter le Galaxy Z Flip3 continue de sembler assez limitée à certains utilisateurs, ce n’était donc qu’une question de temps avant que l’imagination de la communauté et certains développeurs expérimentés nous apportent plus d’options, sous la forme d’une application qui remplace les menus développés par Samsung pour le panneau externe et simule un système d’exploitation plus complet et fonctionnel sur ceux-ci.

L’application en question s’appelle CoverScreen OS et elle est entièrement gratuite, même si avec des achats intégrés, elle a été créée par le populaire développeur Jagan2 et elle promet tellement que beaucoup d’entre vous voudront avoir un Samsung Galaxy Z Flip3 même si c’est juste pour Essaye-le.

Voici comment fonctionne CoverScreen OS, l’application la plus intéressante pour le pliable le plus abordable

Comme nous l’ont dit les collègues de SamMobile, cette application est plus un mod sur le système d’exploitation Samsung et vous devez l’utiliser avec précaution car vous aurez accès à de nombreuses informations sensibles, même si la vérité est que sa fonctionnalité est si avancée que Samsung devrait s’inspirer de CoverScreen OS pour que le Galaxy Z Flip4 n’ait en aucun cas besoin de ce type de développement externe.

En fait, l’application nous ramène à une époque où Android en était encore à ses débuts et où les ROM personnalisées et ces mods tiers nous ont facilité la vie, donc d’une certaine manière, il est également intéressant de l’essayer si vous aimez déconner ou vous vous sentez curieux.

En réalité, ce que vous aurez avec CoverScreen OS est quelque chose comme une One UI adaptée aux petits panneaux, mais vous pourrez accéder au tiroir d’applications, ouvrir des applications ou des jeux, utiliser des paramètres rapides, effectuer des actions avec n’importe quelle notification, en plus de conserver les paiements mobiles via Samsung Pay et la fonctionnalité en tant que viseur de l’appareil photo principal.

CoverScreen OS remplace l’interface de Samsung pour le panneau externe du Galaxy Z Flip3 et simule un système plus complet, vous permettant désormais d’ouvrir des applications et des jeux, d’utiliser des réglages rapides, d’effectuer des paiements mobiles ou de le faire pivoter pour utiliser ce petit écran verticalement.

Non seulement cela, mais l’application nous permet également de modifier l’orientation pour l’utiliser en mode vertical, regarder des vidéos YouTube, ajouter des widgets tiers et même utiliser le clavier vocal pour répondre directement aux messages. Wow, ce que vous attendez de n’importe quel smartphone, mais cette fois sans ouvrir le téléphone à clapet…

Ne vous faites pas trop d’espoir, cependant, car l’écran de 1,9 pouces ne grandit pas et il est encore trop petit pour certaines fonctions, bien que le créateur nous montre même comment jouer à Fruit Ninja est 100% possible, ou comment exécuter n’importe quelle application sur le petit écran est un jeu d’enfant avec CoverScreen OS.

En tant que clause de non-responsabilité, il convient de noter que l’application est toujours en version alpha ou préliminaire, il se peut donc qu’elle ne soit pas complètement stable pour le moment. Son poids est de 5,7 Mo, il nécessite Android 10 ou supérieur pour fonctionner, et évidemment vous devrez avoir un Galaxy Z Flip3 pour en tirer le meilleur parti et pouvoir nous dire ce que vous en pensiez.

