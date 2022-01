C’est la seule application de messagerie qui m’a fait arrêter d’utiliser Gmail

Tutanota est une application de messagerie sécurisée multiplateforme basée en Allemagne qui dispose d’un calendrier intégré pour organiser tous vos rendez-vous.

Lorsque nous parlons d’applications de messagerie pour appareils mobiles, le grand dominateur de ce segment est sans aucun doute Gmail. En effet, d’une part, il s’agit d’une application déjà préinstallée en usine sur tous les smartphones Android et, d’autre part, il s’agit d’un service de messagerie gratuit avec un grand nombre de fonctions utiles.

Malgré tous les avantages de l’application de messagerie de Google, je recherche depuis quelques années une alternative à Gmail qui soit plus sécurisée et protège mes conversations afin que personne ne puisse y accéder.

Eh bien, la recherche est terminée, car aujourd’hui je suis ici pour parler de la seule application de messagerie qui a réussi à arrêter d’utiliser Gmail une fois pour toutes. Lisez la suite et découvrez ce que c’est.

Tutanota : un client de messagerie sécurisé et fonctionnel

Tutanota est une application de messagerie sécurisée multiplateforme open source disponible sur tous les systèmes d’exploitation actuels, Android, iOS, Windows, Linux et MacOS et dispose même d’une version Web pour accéder à vos conversations directement depuis n’importe quel navigateur.

La principale caractéristique de Tutanota est qu’il nous garantit la confidentialité des informations des e-mails que nous recevons et de ceux que nous envoyons, car tous ont un cryptage de bout en bout et sont protégés par un deuxième facteur d’authentification, ce qui signifie que personne ne pourra lire ou décrypter les données privées contenues dans nos e-mails.

Esto es así porque Tutanota tiene su sede en Hannover, Alemania y todos los correos cifrados se almacenan en sus centros de datos ultra seguros ubicados en el país germano, que es una de las naciones con la legislación más estricta en lo que a protección de datos fait référence.

Un autre avantage de Tutanota est qu’il possède une série de fonctionnalités qui vont au-delà de la gestion des e-mails et qui nous permettront d’être plus productifs comme un calendrier ou un carnet de contacts.

En ce sens, lorsque nous ouvrirons l’application Tutanota sur le mobile, nous verrons qu’elle comporte quatre onglets principaux : Mail, Recherche, Contacts et Calendrier. Dans chacun d’eux, nous pouvons accéder à leurs paramètres en cliquant simplement sur le bouton de menu, identifié par une icône à trois bandes horizontales, située dans la partie supérieure gauche de l’application.

Ainsi, si nous cliquons sur ce bouton de menu lorsque nous sommes dans l’onglet Courrier, nous aurons accès à la fois aux dossiers prédéfinis de notre compte de messagerie (boîte de réception, brouillons, envoyés, corbeille, archive et spam) ainsi qu’aux dossiers personnalisés que nous avons créé.

Pour créer un dossier personnalisé, il suffit d’appuyer sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve à droite de la section Vos dossiers dans ce menu, donnez à notre dossier le nom que nous voulons et cliquez sur le bouton OK.

Pour envoyer un e-mail depuis l’application Tutanota, il suffit de cliquer sur l’icône crayon et papier située dans la partie supérieure droite de l’application, de remplir les champs habituels de ce type de message, tels que l’adresse du destinataire, l’objet de l’e-mail et le corps de celui-ci et cliquez sur le bouton Envoyer.

Nous devons tenir compte du fait que, par défaut, Tutanota inclut une signature dans les e-mails avec le texte suivant « Envoyé avec Tutanota, le courrier sécurisé et sans publicité ».

Dans tous les cas, si nous voulons personnaliser la signature de nos e-mails, nous n’aurons qu’à suivre les étapes suivantes :

Cliquez sur le bouton de menu situé en haut à gauche de l’application

Une fois à l’intérieur, cliquez sur l’icône d’engrenage située en bas à gauche

Cliquez à nouveau sur l’icône des trois bandes horizontales et sélectionnez l’option Courrier

Dans la section Signature d’e-mail, cliquez sur l’icône en forme de crayon, créez votre propre signature et cliquez sur OK

Comme dans d’autres applications de messagerie, lorsque nous sommes dans la boîte de réception Tutanota, nous pouvons supprimer un e-mail en le faisant glisser vers la droite ou l’archiver en le faisant glisser vers la gauche.

Une autre des fonctions les plus utiles de Tutanota est son calendrier intégré, car il nous permettra d’organiser tous nos rendez-vous, de définir des rappels et même d’identifier chaque type d’événement avec une couleur différente.

L’onglet Calendrier a deux types de vue : Mois et Agenda, que nous pouvons modifier à partir du bouton de menu, et à partir de n’importe lequel d’entre eux, nous pouvons créer un nouvel événement en cliquant simplement sur le bouton avec le signe « + » situé dans la partie supérieure à droite, en remplissant chacun des champs qui s’affichent et en cliquant sur le bouton Enregistrer.

Comme dans le cas des e-mails, dans la section Calendrier, nous pouvons également créer plusieurs calendriers en fonction du type d’événement et personnaliser chacun d’eux avec une couleur, mais pour cela, nous devrons contracter l’un des abonnements payants, car dans le A calendrier unique est inclus gratuitement.

Tutanota est un service de messagerie qui propose trois options d’abonnement, une gratuite et deux payantes. L’option gratuite comprend une boîte email d’une capacité de 1 Go, ce qui est largement suffisant pour la grande majorité des utilisateurs, une recherche d’emails plus restreinte et un calendrier unique.

La première des options de paiement, qui coûte 12 euros par an, comprend une boîte aux lettres de 1 Go, 5 alias de messagerie, plusieurs calendriers, une recherche de messagerie plus complète et une assistance par e-mail pour résoudre tout problème pouvant survenir, tandis que le deuxième plan de paiement a une boîte aux lettres avec une capacité double, 10 Go, et nous permet de partager nos calendriers.

Tutanota est une application entièrement gratuite et sans publicité que vous pouvez installer sur votre mobile Android via le lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

