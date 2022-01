Voici you.com, l’une des alternatives les plus originales à Google de ces dernières années

You.com est un nouveau moteur de recherche révolutionnaire qui a lancé sa première version bêta en novembre 2021.

Avec une part de marché de près de 90 %, le moteur de recherche Google est le moyen le plus utilisé par la grande majorité des utilisateurs dans le monde pour rechercher des informations sur Internet, puisque le pourcentage de personnes qui utilisent son concurrent le plus direct, Bing, le Le moteur de recherche de Microsoft, n’atteint même pas les 5%.

Jusqu’à présent, aucune des autres options disponibles ne semblait menacer le leadership de Google dans ce secteur car elles n’offraient rien de nouveau, mais un nouvel acteur vient d’apparaître qui peut changer cette tendance. Voici you.com, un nouveau moteur de recherche qui est l’une des alternatives les plus originales à Google de ces dernières années.

you.com : le moteur de recherche qui menace l’hégémonie de Google

Jusqu’à présent, tous les moteurs de recherche alternatifs, même certains axés sur la confidentialité comme DuckDuck Go ou Brave Search, ont imité le système de Google, qui est basé sur des robots d’indexation chargés d’indexer les sites Web et des algorithmes qui anticipent les besoins des utilisateurs, mais you.com est complètement à l’écart de ce schéma, car, selon son propre PDG, il souhaite que les recherches sur le Web s’arrêtent en fonction des directives de publicité et de référencement pour donner à l’utilisateur un plus grand contrôle sur vos recherches sur Internet.

You.com est un moteur de recherche qui a lancé sa première version bêta en novembre 2021 et qui se distingue par une interface et des fonctionnalités que vous ne pourrez trouver dans aucun autre moteur de recherche.

Au niveau de l’interface, you.com s’éloigne de la conception classique des autres moteurs de recherche qui vous affichent une liste avec tous les liens liés à votre recherche, vous montrant tous les résultats sous forme de fiches organisées par sources et regroupées en série de catégories spécifiques telles que les résultats Web, les images, les vidéos, les actualités et les réseaux sociaux. Dans cette dernière section, vous verrez les résultats de plateformes telles que Wikipedia, Reddit, Twitter, Instagram ou Linkedin.

Le principal avantage de cette nouvelle interface est que chaque carte nous montre un résumé du résultat obtenu dans la recherche, de telle sorte que nous n’avons plus à ouvrir plusieurs onglets pour voir son contenu, mais seulement ceux qui contiennent les informations que vous êtes à la recherche de.

You.com nous permet également de personnaliser les sources d’actualités par défaut de votre navigateur, de les hiérarchiser les unes par rapport aux autres afin que vos résultats apparaissent en premier.

Une autre des principales caractéristiques de you.com est qu’il n’affiche pas de publicité dans ses résultats de recherche, bien que ce nouveau moteur de recherche n’exclue pas de diffuser à l’avenir des publicités respectueuses de la vie privée.

Justement, la vie privée est un autre des piliers de you.com, puisque, selon les responsables, ce nouveau moteur de recherche est plus sûr que Google et même DuckDuck Go. En ce sens, lorsque nous activons le mode privé sur you.com, ce moteur de recherche ne stocke jamais vos préférences, requêtes et localisations, car, selon ses créateurs, il ne stocke que des données pour éviter une mauvaise utilisation des serveurs.

Un exemple de la confidentialité de you.com est que lorsque nous recherchons des informations météorologiques, ces requêtes partent de l’IP de you.com, donc personne ne sait qui a fait la requête.

De plus, ce moteur de recherche n’utilise pas non plus de trackers comme Google Analytics et n’utilise des cookies que pour personnaliser votre profil de recherche et non pour suivre votre activité sur Internet. Évidemment, avec le mode privé activé, vous n’utilisez en aucun cas des cookies.

Pour commencer à utiliser you.com, nous devons simplement accéder à son site Web, cliquer sur le bouton Ajouter à Chrome-It’s free et installer son extension dans Google Chrome ou dans tout autre navigateur compatible avec ses extensions telles que Brave, Microsoft Edge, Opera ou Vivaldi.

Une fois cela fait, si vous ouvrez un nouvel onglet, vous verrez que la barre de recherche vous indique déjà que le moteur de recherche par défaut est you.com.

