Les 8 meilleures alternatives aux Forocoches

Forocoches est le leader des forums, mais si vous recherchez des alternatives à ce site Web, ce sont les meilleurs forums que vous pouvez trouver en espagnol.

Si votre langue est l’espagnol et que vous avez recherché des informations dans Google, vous avez sûrement visité le site Web Forocoches, car ce forum populaire regorge de sujets et d’opinions différents, contrairement à ce que son nom indique, ce qui le fait ressembler à un forum monothématique.

Cependant, Forocoches n’est pas le seul forum qui existe dans notre langue, il existe de nombreuses alternatives que vous pouvez visiter et il est fort probable qu’elles répondent à vos attentes.

Top des meilleures alternatives aux Forocoches

Chacun de ces forums a sa particularité, nous vous invitons donc à jeter un œil à chacun avant de vous décider.

L’autre côté

Pour commencer, nous allons parler d’un forum très populaire parmi les joueurs. C’est un site Web où vous pouvez discuter et commenter n’importe quel sujet lié aux jeux vidéo, quelle que soit votre console préférée, PlayStation, Wii, Xbox, PC, ils sont tous ici. Bien que si vous voulez jouer sur mobile, vous préférerez peut-être visiter Foromóvil.

Il a également une section pour parler de sujets non liés aux jeux vidéo tels que la musique, la technologie, les séries, entre autres.

forumparallèle

On pourrait dire que Foroparalelo est le plus similaire aux Forocoches de cette liste, car son contenu est très étendu et varié. Au moment de la création de ces lignes, 835 079 sujets avaient été créés avec plus de 18 millions de messages publiés par sa communauté qui dépasse les 120 000 membres inscrits. Sans aucun doute une communauté très large pour pouvoir discuter et débattre de presque tous les sujets.

Taringa

Bien que pour beaucoup, dont Wikipédia, Taringa soit un réseau social, son fonctionnement est très similaire à celui d’un forum avec des posts sur toutes sortes de sujets et des modérateurs. Pour cette raison, nous avons décidé d’inclure ce site Web, qui est également l’une des plus grandes communautés hispanophones, bien qu’après avoir été fortement censuré pour contenu piraté et avoir subi un piratage de plus de 28 millions de comptes, le nombre d’utilisateurs a considérablement augmenté. réduit.

forumbêta

Si vous aimez tout ce qui concerne le monde Internet et comment gagner de l’argent, Forobeta est votre meilleure option. Dans ce forum, vous trouverez tout ce que vous devez savoir sur les blogs, la création de sites Web, la conception graphique, la programmation, l’écriture, les réseaux sociaux, les pages Web, le marketing numérique, le NFT et plus encore.

Espace ADSL

Allons-y avec un autre forum très intéressant et utile tel que le forum ADSLZone où vous pouvez en apprendre davantage sur les opérateurs téléphoniques, les routeurs, Linux, Windows, les câblo-opérateurs, les réseaux, la téléphonie mobile, la bande passante et même le support officiel de différentes sociétés telles que Movistar, Vodafone, Jazztel, Orange et Yacom, qui sont desservis par les opérateurs de chacun d’eux.

Demi vie

Mediavida est un forum avec divers thèmes tels que le sport, la cuisine, les animaux de compagnie, les crypto-monnaies, entre autres, cependant, son contenu et son audience les plus importants sont liés aux jeux vidéo, il existe même des jeux comme Counter Strike, Final Fantasy et League of Legends qui ont leur propre section sur le Web.

je répare

Son nom dit tout, c’est un forum où vous pouvez trouver de l’aide pour réparer presque tout ce à quoi vous pouvez penser, des plus courants tels que les téléviseurs, les ordinateurs, les ventilateurs, les machines à laver ou les réfrigérateurs, aux onduleurs, aux portefeuilles de crypto-monnaie, aux lecteurs de code, etc. citer quelques-uns. Avant de jeter cet appareil que vous avez à la maison et qui ne fonctionne plus, jetez un œil au forum YoReparo, qui vous aidera très probablement à le réparer.

Bulle

Il est reconnu comme l’un des forums économiques les plus importants d’Espagne. Bien que l’économie soit son thème principal, nous pouvons également entrer et discuter d’autres domaines tels que la politique, l’entrepreneuriat et l’actualité nationale et internationale. Il possède l’une des communautés les plus actives que l’on puisse trouver dans le monde des forums.

