Presque personne ne connaît ces 10 jeux Android, mais ce sont de vrais joyaux

Rafraîchissez votre catalogue de jeux avec ces 10 jeux Android méconnus que nous vous recommandons d’essayer.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété de jeux, gratuits et payants, d’une grande variété de genres tels que RPG, aventure, action, puzzles ou stratégie, mais, à de nombreuses reprises, vous jouez toujours les mêmes titres car ce sont ceux qui sont à la mode ou parce qu’ils sont les plus populaires parmi votre groupe d’amis les plus proches.

Cela vous empêche de découvrir plus de jeux minoritaires qui peuvent être plus divertissants et amusants que les plus connus et, pour cette raison, nous vous proposons aujourd’hui ces 10 jeux Android que personne ne connaît, mais qui sont de véritables joyaux.

Dans cette collection de jeux peu connus pour Android, vous trouverez des titres comme Reventure, WitchSpring2, Dear My Cat, Mini Metro, Swordigo, Evertale ou Ninja Arashi 2.

retourner

Le premier des titres de cette liste est Reventure, un jeu de plateforme 2D qui compte plus de 100 fins différentes et qui cache un grand nombre de références à des films et jeux vidéo que vous devrez découvrir au fur et à mesure que vous jouez.

Reventure est un jeu payant au prix de 2,99 euros, un montant qui vaut la peine d’être payé car il nous procurera des heures et des heures de plaisir.

Gens cachés

Hidden Folks est une sorte de version mobile du jeu légendaire Où est Wally ?, un titre qui vous montre une liste d’objectifs que vous devez trouver pour terminer chaque étape. Ce jeu comporte 32 zones différentes et plus de 300 objectifs à trouver.

Hidden Folks est un jeu payant qui coûte 4,99 euros, un montant que vous pouvez payer en échangeant le solde que vous avez accumulé dans Google Rewards avant son expiration.

SorcièreSpring2

Le titre de cette liste le plus apprécié par les utilisateurs de Google Play, avec un score de 5 sur 5, est WitchSpring2, un jeu RPG solo dans lequel vous devrez entraîner votre personnage, Luna, et collecter des objets et de la magie pour créer des sorts et vaincre ainsi tous vos ennemis.

WitchSpring2 est un jeu payant qui coûte 1,79 euros et vaut chaque centime qu’il coûte.

Tête de niveau

Le deuxième jeu de plateforme de cette liste est Levelhead, un titre dans lequel vous entrez dans la peau d’un robot qui livre des colis et qui compte 90 niveaux dans chacun desquels vous devrez perfectionner vos compétences pour pouvoir passer au suivant une phase. L’une des caractéristiques les plus remarquables de ce jeu est qu’il a son propre créateur de niveau, quelque chose qui vous permettra de créer le vôtre ou de tester ceux qui ont été créés par d’autres joueurs.

Pour jouer à Levelhead, vous devrez passer à la caisse, soit en effectuant un achat unique de 6,99 euros, soit en payant les frais Google Play Pass, le service d’abonnement de Google Play.

le plus verbeux

Le premier titre gratuit de cette liste est Wordiest, un jeu de mots simple dans lequel vous devez assembler deux mots à partir d’un ensemble de 14 lettres et obtenir un score en fonction de vos réponses.

Wordiest est un jeu gratuit, avec des publicités et des achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien que nous laissons sous ces lignes.

Cher mon chat

Dear My Cat est un jeu de simulation de chat relaxant avec de très bons graphismes 3D dans lequel vous devez agrandir et décorer votre propre île pleine de chats, Sky Island.

Dear My Cat est un jeu gratuit, avec des publicités et des achats intégrés qui vous permettront d’y progresser plus rapidement.

mini-mètre

Mini Metro est un jeu de simulation dans lequel vous allez concevoir le réseau de métro d’une ville en pleine croissance et pour y avancer vous devrez tracer des lignes entre les différentes stations, démarrer vos trains et rendre vos trajets aussi efficaces que possible.

Mini Metro est un jeu payant que vous pouvez posséder en effectuant un paiement unique de 1,19 euros ou en louant Google Play Pass, car ce titre est également inclus dans ledit abonnement.

Swordigo

Un autre des titres gratuits les plus remarquables de cette sélection est Swordigo, un amusant jeu d’aventure et de plateforme en 3D à défilement latéral dans lequel tu devras voyager à travers un royaume magique à la recherche d’armes, d’objets et de sorts pour vaincre tes ennemis.

Swordigo est un jeu totalement gratuit qui propose des publicités et des achats intégrés assez abordables, puisqu’ils vont de 1,79 euros à 2,39 euros.

Evertale

Evertale est un jeu de rôle au tour par tour créé par les mêmes développeurs que Neo Monsters dans lequel vous devrez capturer, entraîner et faire évoluer plus de 180 héros et monstres mystérieux tout en parcourant les 6 régions d’Erden pour vaincre vos ennemis dans bataille épique

Evertale a un prix assez bas, seulement 0,50 euros, c’est pourquoi il propose également une grande variété d’achats intégrés allant de 1,09 euros à 109,99 euros.

Ninja Arashi 2

Le dernier des titres de cette sélection est Ninja Arashi 2, la deuxième partie du jeu de ninja développé par Black Panther dans lequel vous vous mettrez dans la peau du ninja Arashi, qui après s’être échappé de la prison gelée créée par Dosu, un démon de l’ombre cruel, poursuit sa mission de sauver son fils.

Ninja Arashi 2 est un jeu gratuit, avec des publicités et des achats intégrés que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

