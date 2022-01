Les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de votre Xiaomi Mi Band 6 (2022)

Ne manquez pas les meilleures astuces pour le Xiaomi Mi Band 6, avec elles, vous pourrez profiter pleinement de ses fonctions.

Le Xiaomi Mi Band 6 est arrivé sur le marché pour offrir encore plus de fonctionnalités et d’améliorations aux utilisateurs, avec un écran plus grand que le Mi Band 5 et l’introduction d’outils utiles tels que la surveillance de l’oxygène dans le sang. Si vous n’avez pas encore découvert toutes ses fonctions pour quelque raison que ce soit, nous vous indiquerons dans ce guide les meilleures astuces pour tirer le meilleur parti de votre Xiaomi Mi Band 6.

Nous avons eu l’occasion d’analyser ce Mi Band 6 et, accessoirement, nous en avons profité pour découvrir ces astuces à ne pas manquer pour que l’expérience utilisateur soit parfaite. Pas à pas, nous vous expliquons comment les réaliser. Spoiler : ils sont très simples et certaines de ces astuces fonctionneront également pour le Mi Band 5.

Les meilleures astuces pour le Xiaomi Mi Band 6

Le Xiaomi Mi Band 6 est un bracelet intelligent doté de nombreuses fonctionnalités, et toutes ne sont pas axées sur le sport et la santé. Si vous le reliez à des applications comme Mi Fit ou Xiaomi Wear, vous pouvez en tirer encore plus. Par exemple, vous pouvez recevoir des notifications de votre mobile sur le bracelet, ou encore contrôler la lecture de musique.

Il existe de nombreuses applications que vous pouvez donner au Xiaomi Mi Band 6, ainsi que de nombreuses options de personnalisation. Si vous vous limitez à donner un usage basique au smartband, nous vous invitons à découvrir les astuces suivantes pour en tirer le meilleur parti.

Mettez une photo de vous en fond d’écran

La personnalisation du fond d’écran du Mi Band 6 est l’un des processus les plus amusants, car il nous permet de jouer avec la conception du bracelet intelligent avec une grande facilité. En fait, vous pouvez définir un cadran de montre tous les jours, vous en avez le choix parmi des dizaines.

Si vous entrez dans le menu de personnalisation de l’écran dans les applications Mi Fit ou Xiaomi Wear, vous verrez qu’il existe des designs plus formels, d’autres plus technologiques, d’autres plus simples… De plus, il existe aussi une catégorie appelée « Photos » et qui, comme son nom l’indique, permet de mettre une photo de soi en fond d’écran.

Vous pouvez choisir une photo de vous-même, d’un être cher ou une image de fond d’écran que vous avez créée vous-même. Pour cela, munissez-vous de votre mobile et rendez-vous dans Écrans de bracelet > En ligne > Photos et choisissez quel modèle parmi tous ceux disponibles vous préférez. Appuyez sur celle que vous aimez le plus et cliquez sur l’option « Remplacer la photo ».

De cette façon, vous entrerez dans la galerie de votre mobile, où vous devrez choisir la photo que vous souhaitez définir comme fond d’écran. De plus, vous pouvez choisir la couleur d’accentuation de l’interface, ce ton dans lequel des éléments tels que l’heure ou la date apparaissent. Pour définir tous les changements, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Appliquer » et c’est tout, vous verrez comment votre propre photo est le fond d’écran du Mi Band 6.

Gagnez de la lumière avec votre lampe de poche

C’est l’une des fonctions les plus méconnues du bracelet intelligent, mais la lampe de poche peut être très utile lorsque vous avez besoin d’un peu plus de lumière et que vous n’avez aucun autre appareil à portée de main. Pour activer la lampe de poche, il vous suffit d’activer l’écran et de faire glisser vers le haut jusqu’à ce que vous trouviez la section « Plus », à laquelle vous devez accéder. Dans ce menu, vous trouverez la fonction « Lampe de poche » et, si vous y entrez, vous verrez comment l’option « Allumer » apparaît.

Si vous appuyez sur ce bouton, l’écran deviendra blanc à pleine luminosité et deviendra une bonne source de lumière. Il est vrai que l’écran du gadget n’est pas très grand, mais il peut être très utile dans certaines situations. Pour l’éteindre, appuyez à nouveau sur l’écran.

Activez le mode nuit pour que la luminosité ne vous gêne pas

Une autre fonction intéressante, mais peut-être peu utilisée par les utilisateurs, est le mode nuit. Cet outil est dédié à la gradation de l’écran la nuit, vous n’êtes donc pas gêné par la luminosité lorsque vous êtes dans la pièce peu éclairée. Si l’on tient compte du fait que le bracelet intelligent n’a pas de luminosité automatique, cette fonction est très utile.

Vous pouvez facilement l’activer à partir de l’application dans laquelle vous avez lié le smartband au mobile. Entrez simplement dans la section « Mode nuit » et, encore une fois, appuyez sur l’option « Mode nuit ». Ici, vous pouvez choisir si vous souhaitez qu’il s’active automatiquement après le coucher du soleil ou si vous souhaitez programmer son activation et sa désactivation. Ainsi, l’écran s’assombrit la nuit sans que vous ayez à vous soucier de changer la luminosité de l’écran tous les jours.

Utilisez-le pour régler vos achats

Il existe une version du Xiaomi Mi Band 6 avec NFC qui a un prix plus élevé que la version standard. On ne parle pas souvent de ce modèle, car son succès est moindre car il est plus cher. Cependant, il est possible que vous ayez un Xiaomi Mi Band 6 avec NFC à votre poignet sans que vous le sachiez.

Pour le savoir, recherchez simplement la section « Carte » dans l’application Mi Fit. Si disponible, cela signifie que vous pouvez ajouter vos cartes bancaires pour payer directement depuis le bracelet intelligent. Ainsi, lorsque vous achetez dans un établissement, vous n’aurez qu’à rapprocher votre Mi Band 6 de l’appareil de paiement pour réaliser la transaction.

Réglez-le pour qu’il détecte automatiquement vos entraînements

Le Xiaomi Mi Band 6 a la capacité de détecter automatiquement cinq modes sportifs. Cependant, vous devez activer cette détection manuellement via le bracelet intelligent lui-même. Entrez dans la section des paramètres et appuyez sur « Détecter l’activité ». Ensuite, sélectionnez les sports que vous souhaitez qu’il détecte sans que vous ayez à les démarrer manuellement. Les options sont la marche, la course, le vélo, l’elliptique et le rameur.

De cette façon, lorsque vous commencez à marcher pendant une période continue, le Mi Band 6 le détectera automatiquement et commencera à surveiller l’activité.

Bloquez son utilisation lorsque vous ne l’avez pas allumé

L’appareil Xiaomi enregistre vos informations personnelles, telles que les données d’exercice, l’analyse de la santé ainsi que les notifications provenant du téléphone mobile. Par conséquent, il est préférable de protéger votre vie privée en verrouillant le bracelet lorsqu’il n’est pas à votre poignet. Cette configuration se fait via l’application mobile, plus précisément, dans la section « Détection du poignet ».

Définissez un code PIN à six chiffres pour verrouiller le smartband. Lorsque vous le retirerez de votre poignet, le Mi Band 6 sera automatiquement verrouillé et vous devrez entrer ce code pour le déverrouiller et l’utiliser à nouveau normalement. Ainsi, en cas de perte ou de vol du bracelet, personne ne pourra y accéder à moins de connaître le mot de passe.

Utilisez-le comme télécommande pour les photos

Parmi les fonctions les plus inconnues du Mi Band, à la fois dans cette sixième génération et dans les générations précédentes, figure la télécommande pour prendre des photos. Grâce à cet outil, vous pouvez utiliser le bracelet intelligent comme une sorte de télécommande qui active l’obturateur de la caméra mobile. De cette façon, vous pourrez prendre des photos sans avoir le mobile à côté de vous, ce qui est particulièrement utile pour les selfies.

Pour réaliser cette astuce, vous devez vous rendre sur l’application mobile, soit Mi Fit ou Xiaomi Wear. Dans celui-ci, accédez à la section « Appareil photo » pour lier l’appareil photo du téléphone au bracelet. Ouvrez ensuite l’appareil photo sur le téléphone et la fonction « Appareil photo » sur le smartband, qui se trouve dans le menu « Plus ». Dans ce dernier vous trouverez un bouton qui fera office d’obturateur, il vous suffira de le toucher pour prendre la photo sur le smartphone.

Personnalisez les widgets et commandez des applications

Pour que l’expérience d’utilisation du Mi Band 6 corresponde à vos intérêts, il est préférable de personnaliser les widgets qui apparaissent lorsque vous glissez d’un côté ou de l’autre de l’écran. En fin de compte, ce sont des raccourcis qui vous permettent d’accéder directement aux applications que vous utilisez le plus. De plus, vous pouvez également modifier l’ordre du carrousel d’applications auquel vous accédez lorsque vous balayez vers le haut ou vers le bas sur l’écran d’accueil.

Réaliser cette configuration est très simple, il vous suffit de saisir les rubriques « Widgets » et « Commande d’applications » dans l’application mobile.

Allumez votre écran lorsque vous levez le poignet

C’est l’une des astuces les plus simples pour l’appareil, mais aussi l’une des plus utiles au quotidien. En activant la fonction « Raise to wake », l’écran s’allumera automatiquement lorsque vous lèverez votre poignet. Pour que cet outil ne vous dérange pas lorsque vous dormez, vous pouvez programmer son activation pour qu’il ne fonctionne que le jour.

Créer de nouveaux types de vibrations

Une autre bonne astuce pour le Xiaomi Mi Band 6 est que vous pouvez personnaliser la vibration de chaque notification afin de savoir instantanément de quelle notification il s’agit. Bien sûr, cela se fait via l’application mobile. Entrez dans la section « Vibration » et sélectionnez l’alerte que vous souhaitez personnaliser : appels entrants, événements, alarme, notifications, alerte d’inactivité, SMS entrant ou alerte cible.

Accédez à l’un d’eux et cliquez sur le bouton « Créer une nouvelle vibration ». Appuyez ensuite sur l’écran du téléphone pour créer un modèle de vibration. Vous pouvez créer un rythme que vous reconnaissez facilement. Enfin, cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer les paramètres. Sans aucun doute, l’une des fonctions les plus intéressantes de ce bracelet intelligent.

Protégez la confidentialité de votre emplacement

Une autre façon de protéger votre vie privée lorsque vous utilisez le Xiaomi Mi Band 6 consiste à bloquer le téléchargement de vos données de localisation sur le cloud. Avant d’activer cette protection, vous devez savoir que cela peut interférer avec l’enregistrement des itinéraires lorsque vous utilisez le smartband. Une fois que cela est clarifié, suivez ces étapes :

Ouvrez Mi Fit ou Xiaomi Wear et entrez dans la section « Profil ». Cliquez sur le bouton + dans le coin supérieur droit. Dans le menu qui apparaît, appuyez sur « Paramètres ». Cochez la case « Suspendre le téléchargement de l’emplacement ».

Déverrouillez le téléphone avec votre Mi Band 6

Une autre application que vous pouvez donner au Mi Band 6 consiste à l’utiliser comme méthode de déverrouillage pour votre mobile. Oui, vous avez bien lu, avec le bracelet intelligent, vous pouvez déverrouiller votre téléphone. Tant que vous avez le smartband près du mobile, vous pouvez déverrouiller ce dernier simplement en faisant glisser l’écran. Voici comment vous pouvez le configurer depuis l’application :

Entrez dans la section « Profil ». Allez dans « Déverrouiller le téléphone » puis « Définir le déverrouillage de l’appareil ». Appuyez sur le bracelet intelligent pour confirmer l’appairage. Définissez la distance de déverrouillage effective, c’est-à-dire si vous souhaitez que le mobile ne se déverrouille que lorsque le smartband est proche.

Rejetez les appels directement depuis votre poignet

Connecter le Xiaomi Mi Band 6 avec votre téléphone mobile vous permet également de recevoir la notification que vous avez un appel entrant sur votre poignet. Allez dans Mi Fit ou Xiaomi Wear, puis activez la fonction « Appels entrants ». À partir de ce moment, le bracelet intelligent vous informera non seulement que quelqu’un vous appelle, il vous permettra également de rejeter l’appel et même de configurer l’envoi d’un SMS en réponse.

