Les téléphones avec le meilleur écran que vous puissiez acheter

Si l’écran est l’une des sections les plus importantes pour vous, ces téléphones sont un achat parfait.

L’écran est l’un des composants les plus importants du téléphone mobile, le panneau qui nous permet d’interagir avec le système et de voir tout le contenu. Évidemment, plus l’écran est de bonne qualité, mieux nous verrons ces informations. Si vous accordez une importance particulière à cet élément lors du choix d’un nouveau modèle, dans ce guide, nous vous recommandons les téléphones avec le meilleur écran que vous pouvez acheter en ce moment.

Il y a plusieurs aspects que nous devons analyser dans l’écran d’aujourd’hui : technologie, résolution, taux de rafraîchissement, luminosité nits, densité de pixels… Les smartphones dont nous parlons ci-dessous rassemblent le meilleur des meilleurs dans chacune de ces sections, avec des résolutions qui atteignent WQHD + et des taux de mise à jour de 144 Hz. Bien sûr, il est évident que la taille des panneaux entre également en jeu, avec des écrans déjà proches de 7 pouces.

Après vous avoir parlé des meilleurs téléphones avec un grand écran, nous avons élargi l’objectif pour sélectionner les smartphones avec le meilleur écran en général. Attentif, car il y a de grands bijoux.

Les mobiles avec le meilleur écran

Les écrans mobiles ont beaucoup évolué ces dernières années, nous familiarisant avec des concepts tels que taux de rafraîchissement, AMOLED ou IPS. Toute cette croissance a donné naissance à des panneaux d’une qualité extrême, les meilleurs que nous ayons vus jusqu’à présent.

Ensuite, nous vous dirons quels sont les mobiles avec le meilleur écran et d’autres fonctionnalités qui valent votre achat au-delà du front.

OnePlus 9 Pro

Il ne fait aucun doute que le OnePlus 9 Pro est l’un des modèles avec le meilleur écran que nous ayons vu jusqu’à présent. Plus précisément, il s’agit d’un panneau AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution Quad HD + et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Comme nous l’avons vu dans la revue OnePlus 9 Pro, cet écran a une excellente précision des couleurs, une luminosité maximale adéquate et une technologie LTPO qui aide à profiter la fluidité de 120 Hz sans impliquer une grande consommation d’énergie.

Au-delà de cela, le terminal OnePlus monte le processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G, ce qui en fait une véritable bête. De plus, il dispose d’une caméra arrière quadruple avec un objectif principal de 48 MP, un ultra grand angle de 50 MP, un téléobjectif de 8 MP et un capteur monochrome de 2 MP. Sa caméra frontale de 16 MP fait du bon travail pour prendre des selfies.

Enfin, le smartphone dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W et une charge sans fil de 50 W. Avec cette batterie, toute la journée est assurée. Le OnePlus 9 Pro est proposé au prix de 909 euros dans sa version 8Go+128Go et 999 euros dans sa version 12Go+256Go. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, PcComponentes et la boutique OnePlus.

OPPO Trouver X3 Pro

Spectaculaire est également l’écran de l’OPPO Find X3 Pro, qui présente les caractéristiques suivantes: Sunlight 2X Ultra Vision AMOLED, avec 6,7 pouces, une résolution WQHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un panneau de qualité supérieure, comme nous l’attendions, avec le lecteur optique d’empreintes digitales intégré pour déverrouiller rapidement le terminal.

Le processeur qui donne vie au mobile est le Qualcomm Snapdragon 888 5G, avec le pouvoir d’effectuer toutes les tâches que vous lui demandez, même les plus complexes. Ce Find X3 Pro est disponible en une seule version 12 Go + 256 Go, avec une mise à jour vers Android 12 déjà disponible. Quant à la photographie, il est équipé d’une caméra arrière quadruple avec un capteur principal de 50 MP et une caméra frontale de 32 MP.

Enfin, cet OPPO Find X3 Pro 5G dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W, une charge sans fil de 30 W et une charge sans fil réversible. Ce terminal a un prix de 1 169 euros, bien qu’il soit possible de l’acheter à un prix inférieur, car il figure généralement dans les bonnes offres. Il est disponible sur Amazon, la boutique OPPO et PcComponentes, pour ne citer que quelques options.

Google Pixel 6 Pro

Parmi les téléphones avec le meilleur écran se trouve le Google Pixel 6 Pro, le meilleur Pixel de l’histoire. L’une des raisons qui explique cette qualité est son écran, doté de la technologie LTPO AMOLED, d’une diagonale de 6,71 pouces, d’une résolution Quad HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On vous l’avait déjà dit dans l’analyse de ce Pixel 6 Pro, son écran est l’un des le meilleur du moment en termes de reproduction des couleurs, d’angles de vision, de netteté et de luminosité.

Ce mobile peut tout gérer, il fait plus que répondre à la tâche lors de l’exécution de tout type de tâche. Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Google Tensor, qui est accompagné de 12 Go de RAM et qui est livré avec Android 12. D’autre part, la triple caméra arrière est dirigée par un capteur principal de 50 MP et une caméra frontale de 50 MP. 11.1MP. D’après notre expérience, il s’agit d’un appareil photo exceptionnel et d’un appareil photo polyvalent.

Google a opté pour une batterie de 5 003 mAh pour ce modèle, avec une autonomie moyenne d’un jour et demi. Il prend en charge une charge rapide de 30 W et une charge sans fil de 23 W. Ce Google Pixel 6 Pro est au prix de 899 euros dans sa version 8 Go + 128 Go, bien qu’il ne soit pas encore disponible en Espagne. Si vous souhaitez l’acheter immédiatement, vous devrez débourser une somme qui dépasse les 1 000 euros sur Amazon.

Motorola Edge 20 Pro

Le Motorola Edge 20 Pro est un excellent achat pour un certain nombre de raisons, l’écran étant l’une d’entre elles. Montez une dalle OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+ et, attention, un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On peut donc s’attendre à une fluidité brutale dans le mouvement des images. Pour trouver le lecteur d’empreintes digitales, nous devons aller sur le côté droit, car il est situé sur le bouton d’alimentation.

Les meilleurs téléphones bon marché avec un grand écran

Le processeur est le Qualcomm Snapdragon 870, ce qui donne lieu à des performances de haut niveau. Peu importe que vous souhaitiez jouer aux jeux avec les meilleurs graphismes, ce mobile peut tout faire. Il est disponible dans une version 12 Go + 256 Go, et bien sûr il se mettra à jour vers Android 12. Un autre de ses joyaux se trouve dans le système photographique, puisqu’il est équipé d’un appareil photo principal de 108 MP.

Quant à l’autonomie, elle arrivera sans problème le jour de l’autonomie grâce à une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 30W. Son prix de vente conseillé est de 699 euros, mais profitez de bonnes offres dans les principales boutiques en ligne. Vous pouvez l’acheter chez PcComponentes, Amazon, El Corte Inglés et le site Web de Motorola.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Si vous souhaitez profiter d’un écran de qualité premium, vous pouvez également vous fier au Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Cet appareil dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces à l’avant, avec une résolution WQHD +, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus. En pratique, nul doute que ce Galaxy S21 Ultra 5G fait partie des meilleurs écrans jamais créés.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Samsung Exynos 2100 qui a beaucoup de puissance, les performances sont exceptionnelles. Lors du choix de la configuration, vous pouvez choisir entre 12 ou 16 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage interne. Soit dit en passant, ce modèle dispose déjà de la mise à jour vers Android 12. Sa caméra arrière quadruple a une très bonne caméra 108 MP à l’avant.

Enfin, il dispose d’une batterie de 5 000 mAh pouvant atteindre deux jours d’autonomie sans trop de problèmes. Il prend en charge une charge rapide de 25 W et une charge sans fil de 15 W, bien que Samsung vende le chargeur séparément. Le prix minimum du Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est de 1 259 euros, bien que son prix soit déjà nettement inférieur. Vous pouvez l’acheter dans les magasins les plus connus, tels que Samsung, Amazon, PcComponentes ou El Corte Inglés.

ASUS ROG Téléphone 5

L’ASUS ROG Phone 5 est un mobile axé sur les jeux, donc l’écran devrait être l’un de ses composants les plus avancés. Ainsi, nous pouvons profiter des graphismes des jeux avec la meilleure qualité. Si nous entrons dans le vif du sujet, nous voyons qu’il monte un écran AMOLED de 6,78 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

C’est également une excellente option pour jouer grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 888, qui fonctionne à pleine puissance et dispose également d’un modem 5G intégré. D’autre part, le smartphone est disponible avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Il arrive avec l’interface utilisateur ROG basée sur Android 11, avec la mise à jour vers Android 12 prévue pour le premier trimestre 2022, selon le calendrier de mise à jour ASUS.

Pour que vous n’ayez pas toujours besoin d’être connecté au chargeur pendant que vous jouez, le ROG Phone 5 intègre une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 65 W. Actuellement, son prix avoisine les 1 000 euros sur Amazon.

Sony Xperia 1III

On termine nos recommandations en beauté avec le Sony Xperia 1 III, un modèle dont on perçoit la qualité premium dès le premier contact. Sa face avant est impressionnante, avec un écran OLED CinemaWide de 6,5 pouces, une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme nous vous l’avons dit dans la revue Xperia 1 III, c’est l’écran le plus net que nous ayons vu à ce jour, excellant dans pratiquement tous les aspects.

Le moteur de ce terminal est le Qualcomm Snapdragon 888, qui garantit d’excellentes performances même lorsqu’il est utilisé pour des tâches lourdes, telles que l’exécution de jeux avec des graphismes avancés ou l’édition de photos. Le Sony Xperia 1 III est disponible dans une seule configuration de mémoire de 12 Go + 256 Go. Au fait, vous avez déjà reçu la mise à jour vers Android 12.

Le système photographique se compose de trois caméras arrière de 12 MP et d’une caméra frontale de 8 MP. Sa batterie n’est pas mal non plus, avec une capacité de 4 500 mAh et une charge rapide de 30W. Ce Sony Xperia 1 III est au prix de 1 299,90 euros et est en vente sur Amazon et à El Corte Inglés.

Quel est le mobile avec le meilleur écran ?

Le mobile avec le meilleur écran que vous pouvez acheter en ce moment est le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Sur la base de notre expérience avec les mobiles sélectionnés, nous avons élevé la dalle Samsung comme la meilleure car elle offre un très haut niveau à tous points de vue.

On se souvient qu’il s’agit d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, avec une résolution WQHD+, un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et une protection Gorilla Glass Victus. Nous sommes face à un écran clair, avec de bons angles de vision et une luminosité maximale améliorée par la firme sud-coréenne. De plus, étant de technologie LTPO, il peut changer son taux de rafraîchissement dynamiquement entre 11 et 120 hertz selon le contenu pour économiser de l’énergie. Bref, l’option la plus complète.

