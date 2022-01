Ce jeu addictif testera vos connaissances historiques : savez-vous ce qui s’est passé avant ?

WikiTrivia est un jeu simple et divertissant dans lequel vous devez ordonner une série d’événements historiques sur une chronologie.

On peut dire, sans crainte de se tromper, que Wordle est le jeu à la mode en ces premières semaines de l’année, puisque ce jeu simple, dont nous vous avons déjà expliqué comment y jouer en espagnol et depuis mobile, a suivi dans le sur les traces d’autres titres à succès comme Flappy Bird ou Among Us, faisant en sorte que des milliers de personnes du monde entier y jouent chaque jour.

Eh bien, la renommée de Wordle a conduit à un concurrent coriace, WikiTrivia, un jeu addictif qui mettra vos connaissances historiques à l’épreuve : savez-vous ce qui s’est passé avant ?

Ce jeu d’histoire de Wikipédia est aussi simple qu’amusant

WikiTrivia est un jeu d’histoire créé par l’ingénieur logiciel Tom James Watson basé sur des informations compilées par Wikipedia sur les événements historiques les plus importants.

Comme dans le cas de Wordle, WikiTrivia peut être lu sur n’importe quel appareil, mobile, tablette ou ordinateur, via votre navigateur Web et ne nécessite l’installation d’aucune application sur votre smartphone ou votre PC.

Pour commencer à jouer à WikiTrivia, la première chose que vous devez faire est d’accéder à ce lien depuis votre navigateur Web préféré et de cliquer sur le bouton Démarrer le jeu. Una vez hecho esto, la mecánica de este juego es realmente sencilla: te aparecerá una línea de tiempo con un evento en la parte inferior y te irán apareciendo en la parte superior otros eventos que tendrás que mover para situarlos antes o después del evento de la partie inférieure.

Une fois que les cartes d’événement sont dans la chronologie, nous pouvons accéder à l’article Wikipédia auquel elles sont liées simplement en cliquant dessus et en cliquant sur le lien correspondant.

Par exemple, dans notre premier jeu, le premier événement était la naissance de l’écrivain JRR Tolkien et certains des événements que nous devions placer sur la chronologie étaient la fondation de la compagnie d’assurance Allianz ou la création du parlement islandais.

WikiTrivia vous permet de faire trois erreurs avant la fin du jeu, et lorsque cela se produit, il vous montre des informations sur le nombre de coups que vous avez faits dans ce jeu, ainsi que votre meilleure séquence jusqu’à présent.

Au début, WikiTrivia vous facilite les choses, mais au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, les choses se compliquent, car les dates deviennent plus strictes et vous devez affiner beaucoup pour augmenter votre séquence.

